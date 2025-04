España y parte de Europa atraviesan una crisis este 28 de abril que tiene en problemas a miles de ciudadanos. Sobre el mediodía (hora española), se empezaron a caídas en el servicio eléctrico y se determinó que hay un apagón masivo en distintas zonas del país.

Sevilla, Madrid, Barcelona y Malaga fueron algunas de las ciudades afectadas por este apagón masivo. El metro de la capital española tuvo que ser evacuado por la falta de fluido eléctrico y hay imágenes que parecen de película de personas saliendo de los vagones a oscuras.

En estas ciudades hay también un gran caos vehicular, pues no hay servicio de semáforos. Además, el medio Okdiario aseguró que los supermercados empezaron a cerrar sus puertas por miedo a posibles saqueos.

(Vea también: Aviso para colombianos que estén planeando visitar España pronto: endurecen exigencias)

🇪🇸 | URGENTE: Imágenes del metro de Madrid en medio del masivo apagón que afecta a España:

pic.twitter.com/96RqCqa6As — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 28, 2025

La falla ha sido tan grave que ha afectado al aeropuerto de Barajas, de Madrid, uno de los más importantes de toda Europa. El medio El País explicó que varias aerolíneas tuvieron que suspender vuelos por la falta de luz.

No obstante, España no es el único país que no tiene luz. Los reportes del medio mencionado anteriormente indican que el daño también afectó a Italia, Francia y Portugal. Este último país presenta problemas en el aeropuerto de Lisboa.

“Al parecer se trataría de un problema en la red de transporte [de energía eléctrica] cuya causa todavía está por identificar, al parecer en España”, declaró el ministro portavoz del gobierno, Antonio Leitao Amaro, a la agencia de prensa Lusa y recopiló AFP.

Según varios testimonios recabados por AFP, el corte de electricidad afectó a varios barrios de Lisboa, cuyo sistema de señalización dejó de funcionar.

Según medios locales, al menos cuatro trenes de la red de metro local lisboeta tuvieron que ser evacuados.

🇪🇸 | URGENTE: ATASCOS Y GRAN TRÁFICO EN EL CENTRO DE MADRID POR SEMÁFOROS QUE NO FUNCIONAN TRAS APAGÓN MASIVO, DICE LA EMISORA DE RADIO CADENA SER. pic.twitter.com/wnnworhzes — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 28, 2025

¿Por qué no hay luz en España?

Red Eléctrica Nacional, empresa encargada de hacer la distribución del servicio en el país, confirmó que es un fallo en todo el país y trabajan en averiguar los motivos, hasta el momento desconocidos. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, llegó al centro de control para aclarar la situación.

Incluso, eventos deportivos se han visto interrumpidos por la situación. El Mutua de Madrid, uno de los torneos más importantes del ATP, suspendió el partido entre Grigor Dimitrov y Jacob Fearnley, que iba 6-4 5-4, y el encuentro entre Matteo Arnaldi y Damir Dzumhur, 6-3 3-2. Los asistentes tuvieron que evacuar el complejo deportivo.

(Lea también: Cuánto cuesta comprar una nacionalidad en Europa y cuáles son los beneficios por hacerlo)

“El corte de energía impide el uso del sistema de arbitraje electrónico y ha dejado una cámara suspendida sobre la pista” central, impidiendo la reanudación del juego, señaló la ATP en su web.

Los organizadores del torneo señalaron en la red social X que “trabajan para restaurar” la energía “lo más rápido posible”, sin ofrecer un horario para la reanudación de los partidos.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, está “en contacto” con autoridades de España y Portugal para “entender las causas subyacentes” del masivo corte de energía registrado este lunes, dijo una portavoz de la institución.

La portavoz, Paula Pinho, señaló que la Comisión “se asegurará de que haya un intercambio de información sin dificultades entre todas las partes relevantes” y recordó que existen “protocolos para restaurar el funcionamiento” del sistema energético.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.