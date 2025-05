El presidente Gustavo Petro busca acercar a Colombia a China mediante la posible incorporación del país en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, mejor conocida como la ruta de la seda. Este acercamiento ocurre en medio de un contexto global marcado por la intensificación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual ha provocado diversas reacciones y críticas de empresarios colombianos y la observación atenta del gobierno de Donald Trump.

La ruta de la seda es un programa creado por el gobierno chino en 2013 con el objetivo de promover inversiones y el comercio global entre los países participantes. Según cálculos del Foro Económico Mundial, las inversiones asociadas a esta iniciativa superaron el billón de dólares en 2023. Por su parte, el Banco Mundial estima que los países que forman parte de este corredor pueden ver incrementos de hasta un 9.7 % en el comercio y un 7.6 % en inversiones.

No obstante, las condiciones para participar no son sencillas y han despertado inquietud entre distintos sectores. Los acuerdos no siempre son transparentes, y muchas veces incluyen préstamos que pueden conducir a endeudamiento excesivo y dependencia financiera con respecto al gobierno chino.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la decisión como una posible provocación frente a Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, especialmente en este periodo de tensiones diplomáticas y económicas internacionales.

Al respecto, el periodista Néstor Morales siguió en esa misma línea y advirtió por los problemas que se vendrían con Estados Unidos que, aunque coquetea con un posible acuerdo de aranceles con China, vigila de cerca las relaciones de Colombia y lo que logre Petro en su visita al continente asiático.

“Es la demostración de que Colombia en la ruta de la seda es un tema improvisado. Están mirando desde Washington con una lupa gigante el acercamiento de Colombia, esto se hincha y esto no se queda así. Acercanos a la China en momentos de guerras comerciales traerá consecuencias en la relación con Estados Unidos. En medio de una guerra comercial, estas jugadas estratégicas deberían ser más planeadas, con organización. Lo del discurso improvisado es apenas una prueba de que la estrategia es sacada de la manga”, dijo el comunicador en la cadena radial.

Qué sectores de la industria cubre la ruta de seda con China

Esta estrategia económica internacional ha sido el principal motor de expansión de China, abarcando una amplia gama de sectores, desde infraestructura y transporte, hasta tecnología e internet satelital. Xi Jinping, presidente de China, ha resaltado que la red resultante de la ruta de la seda facilita el flujo de bienes, capital y tecnología entre las naciones participantes, buscando así mayor integración económica global.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, China se ha convertido en el mayor acreedor del planeta debido a los compromisos adquiridos a través de estos préstamos. En 2019, el Banco Mundial recomendó a los países analizar a fondo los riesgos de adherirse a la ruta de la seda, señalando que las ventajas solo se logran si se implementan reformas internas que mejoren la transparencia, amplíen el comercio y aseguren la sostenibilidad de la deuda, además de mitigar riesgos ambientales, sociales y de corrupción.

En Colombia, la presidenta de Amcham, María Claudia Lacouture, previno sobre la necesidad de conocer a fondo las obligaciones y garantías que asumirá el país en un eventual acuerdo con China. Planteó preguntas sobre la transparencia y las posibles repercusiones para la industria y el empleo en caso de distorsiones en el mercado.

