La situación en los dispensarios de Colombia ha alcanzado un punto crítico, con ciudadanos formando largas colas para obtener medicamentos esenciales, muchos de los cuales han sido restringidos por meses debido a una supuesta falta de inventario. En un reciente pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro ha acusado a las farmacéuticas de acaparar insulina y ha instruido acciones firmes para abordar este problema.

(Vea también: Atención, afiliados a Nueva EPS: estos son los nuevos dispensadores de medicamentos)

Petro indicó que ha pedido al superintendente de salud que haga allanamientos en lugares donde se detecte acaparamiento de medicamentos. “Donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles”, afirmó el mandatario, sugiriendo que tales medidas podrían provocar que su administración sea tachada de dictatorial.

Lee También

Qué dice Acemi de la situación actual con los medicamentos en Colombia

El sector farmacéutico, representado por el gremio Acemi, ha reportado que los problemas de abastecimiento comenzaron en 2022 y solo un 15 % de estos casos se ha resuelto hasta la fecha. La situación actual subraya la importancia de una vigilancia efectiva y medidas correctivas adecuadas por parte de las autoridades competentes para garantizar el derecho fundamental a la salud.

Lee También

Al respecto de esta situación y en medio de dramáticos testimonios de personas que dicen que ellos y sus familiares están en riesgo de morir, Néstor Morales en Blu Radio entrevistó a varios y no ocultó su frustración por lo que están viviendo muchos colombianos que no obtienen medicinas que son necesarias para tratar sus enfermedades.

“Me parece terriblemente doloroso. A mi se me sale una lágrima, es muy doloroso pasando las afugias por cuenta del tema de salud. Es lo más macabro que estoy oyendo, 400 fichas para 2.000 o 3.000 personas que están sufriendo. Es criminal. Si estuvieramos en otro Gobierno, ¿sabe quién estaríamos ante las protestas de hoy? Petro, Corcho y sus ministros. Me deberían cerrar el micrófono porque me está hirviendo la sangre”, indicó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.