Este martes, 18 de marzo, Bogotá enfrentará cambios significativos en su tráfico habitual debido a las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro. Se espera que miles de ciudadanos utilicen tanto sus vehículos privados como las opciones de transporte público disponibles, lo que podría complicar considerablemente la movilidad en toda la ciudad.

Precisamente, en las manifestaciones convocadas para este martes, varias comunidades campesinas y de indígenas se instalaron en el Parque Nacional, donde decenas de personas se agolpan para apoyar las reformas que impulsa el Gobierno Petro y que hasta el momento no han pasado en el Congreso.

Al respecto, Carlos Tique, quien es líder de la guardia indígena, de la comunidad de Ortega, Tolima, habló en Blu Radio y expresó sus razones para marchar asegurando que apoyan la reforma laboral, aunque dando argumentos poco convincentes sobre su conocimiento del proyecto.

“Lo que pienso es que si la reforma laboral se aprueba a todos nos mejoraría porque los que trabajamos horas extras, festivos, eso mejoraría para que podamos tener un futuro mejor. A los contratistas no nos pagan horas extras y se reconocería el tiempo que podemos estar con las familias”, indicó.

De hecho, Néstor Morales, periodista de la citada emisora, lo cuestionó sobre si realmente había leído con juicio el proyecto de la reforma laboral, a lo que respondió escuetamente y justificó su desconocimiento: “He estado leyendo, hay algunos ajustes que hay que hacerles, en el caso del campo. Donde estamos es muy poco internet que hay, no tenemos energía, eso hace que no nos empapemos de los temas, pero sí lo he analizado”.

Esa respuesta poco convenció a Morales, que le pidió enterarse un poco más de la iniciativa y así tener mayores argumentos para decidir si apoyan o no las movilizaciones, aunque el marchante dejó claro que su principal respaldo es al proyecto político del presidente Gustavo Petro, más allá de las reformas.

“Le tengo una mala noticia, no elimina el contrato laboral, por lo que se mantienen las mismas condiciones y al contrario, con la cantidad de trabas, encarece la formalización. Yo creo que usted no ha leído la reforma laboral. Yo creo que hay que empaparse del tema”, señaló.

