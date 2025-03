Mondragón, nacido en 1982, es representante por el Valle del Cauca y está en boca de todos los medios por cuenta de dos recientes enfrentamientos que tuvo ante los ojos de muchos.

El congresista, tecnólogo del Sena, ha sido parte de diversas organizaciones estudiantiles y sindicales en los últimos años, de acuerdo con el portal especializado La Silla Vacía.

Fue uno de los líderes más visibles durante el paro nacional de 2021 en el Valle y de allí su nombre se hizo conocido en muchas partes del país.

Lee También

Con un nombre ya hecho en muchas partes del país, decidió lanzarse a la Cámara por su departamento en 2022 y obtuvo la curul con 371.000 votos, añadió ese medio.

Mondragón, un férreo defensor del presidente Gustavo Petro, está en el ojo del huracán luego de un encontrón con el senador Alirio Barrera en las últimas horas.

Ambos tuvieron un fuerte cruce de palabras luego de que se hundiera la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Qué pasó entre Alfredo Mondragón y Néstor Morales

El congresista habló en Blu Radio con el periodista y allí lanzó un ácido comentario con el que ofendió al director del programa ‘Mañanas Blu’.

Este comentario llegó luego de que Morales le preguntara a Mondragón por su rol en el paro de 2021 en el que se dieron muchas afectaciones en nuestro país.

“Néstor Morales, los peligrosos fueron tus familiares Duque que llevaron a Zapateiro y Molano a asesinar a los jóvenes. Usted debería ofrecerme disculpas, otros congresistas si están vinculados con denuncias. Duque, que tengo entendido tiene un vinculo con usted, sí hizo uso de cargo para asesinar jóvenes; usted tiene rabo de paja, Néstor Morales. Decían que su mamá participaba por allá de pretensiones sobre el tema de la SAE. ¿Usted ya le respondió eso al país o solamente está pendiente de lo que hace el Petro?”, añadió el congresista.

Morales contó que su mamá murió hace 10 años y que lo dicho por Mondragón no era más que una mentira. “Mi mamá murió hace 10 años en el 2015, para que vea la bajeza de los ataques que ustedes son capaces de llegar. No le voy a pedir disculpas por el tema de mi santa madre, porque me parece de tal tamaño la canallada que usted acaba de cometer, que no vale la pena detenernos ahí”, sentenció Morales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.