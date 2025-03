Armando Benedetti se ha convertido en la manzana de la discordia dentro del Gobierno Nacional, pues, pese a su larga experiencia política, son muchos los que rechazan su presencia dentro del gabinete del presidente Gustavo Petro.

(Vea también: Con posesión de Benedetti, el presidente Petro hace de la política el arte de lo posible)

Y es que la semana anterior, Benedetti visitó el Congreso de la República y un reportero gráfico del diario El Espectador captó una escandalosa escena, que deja en evidencia el detrás de cámaras del mundo político.

El fotógrafo usó su cámara para enfocar directamente el teléfono de Benedetti, quien estaba hablando Katherine Miranda. Lo anterior, a pesar de las críticas públicas de Miranda hacia la designación del polémico funcionario. La conversación parecía en un tono amistoso y con risas.

— Armando Benedetti: jajaja debe ser que hace rato no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes.

— Katherine Miranda: y no me vayas a saludar ahora. Tienes todos los medios encima.

— Armando Benedetti: jajaja debería.

— Katherine Miranda: ¡No! Jajaja.

Katherine Miranda se pronuncia sobre chat con Benedetti

El tema causó polémica en redes sociales y la misma Katherine Miranda salió al paso ante las críticas y respondió. La congresista aseguró que podía “mantener un trato cordial” con Benedetti, teniendo en cuenta que lo conocía hace años, pero eso no evitaba que estuviera en contra de su nombramiento.

Así mismo, publicó una carta que varias mujeres congresistas le enviaron al presidente Gustavo Petro en contra del nombramiento de Armando Benedetti. En el documento aparece la firma de ella.

“Sería incoherente no condenar la presunta violencia de género solo porque conozco a Armando Benedetti. Puedo mantener un trato cordial con alguien a quien conozco hace años por su paso por el Congreso y, al mismo tiempo, tener la convicción de rechazar su nombramiento”, dijo.

