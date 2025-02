La Casa de Nariño fue el lugar en el que quedaron en evidencia varias fracturas del Gobierno Nacional, pues las acaloradas discusiones durante el consejo de ministros fueron conocidas por millones de colombianos. El punto de la discordia fue Armando Benedetti, teniendo en cuenta que varios ministros lo rechazan.

Y es que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no solo mostró su inconformidad por la integración de Benedetti al Gobierno Nacional, sino también, lanzó varios comentarios sobre el futuro legal del funcionario.

“No sé, el señor Benedetti no ha sido condenado de nada, pero no significa quue como tal, como lo hizo en la campaña, termina dominándola y generando los ruidos que hoy tenemos. No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay, pero comenzaron con él el tema del señor Pitufo, con él y no sé dónde van a terminar, pero bueno”, dijo Rodríguez.