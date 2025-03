Una escena bochornosa fue la que se vio en las instalaciones del Congreso de la República, cuando el representante Alfredo Mondragón decidió increpar al senador Alirio Barrera, después de que se hundió la reforma laboral. Dicha medida, según el congresista del Pacto Histórico, pretendía la recuperación de miles de trabajadores, jóvenes y madres comunitarias.

La discusión se torno acalorada cuando el representante Mondragón, visiblemente salido de casillas, le reprochó a Barrera no impulsar el proyecto. De hecho, en las imágenes se ve cómo lo insulta, lo manotea y hasta insinúa con una presunta agresión física a su colega, que afortunadamente no pasó a mayores, en medio del caos que se vivía.

Néstor Morales le preguntó al representante si en algún momento o ha considerado retractarse de las bochornosas escenas que ocurrieron en los recintos del capitolio: “No, yo por qué me voy a arrepentir. No nos vamos a llenar de miedo y vamos a levantar la voz en defensa de los derechos laborales. El señor Alirio Barrera es un atrasado, vive echando cuentos, eso pasa porque nunca ha estudiado ni entiende la realidad del mundo”.

¿Qué dijo Alfredo Mondragón sobre su pelea con Alirio Barrera en el Congreso?

De hecho, el representante justificó su conducta en medio de señalamientos que lanzaba contra sus colegas, pero desconociendo su apoyo a integrantes de la ‘primera línea’, acusados de asesinar policías en el marco del estallido social,

“Eso es una situación secundaria, nadie salió herido, no hubo una masacre. ¿Cuáles señalamientos? ¿En qué masacres yo he estado? ¿A quién asesinó a la ‘primera línea’?”.

Además, Mondragón respondió con ataques personales metiéndose incluso con la familia del conductor de Mañanas Blu: “Néstor Morales, los peligrosos fueron tus familiares Duque que llevaron a Zapateiro y Molano a asesinar a los jóvenes. Usted debería ofrecerme disculpas, otros congresistas si están vinculados con denuncias. Duque, que tengo entendido tiene un vinculo con usted, si hizo uso de cargo para asesinar jóvenes, usted tiene rabo de paja, Néstor Morales. Decían que su mamá participaba por allá de pretensiones sobre el tema de la SAE. ¿Usted ya le respondió eso al país o solamente está pendiente de lo que hace el Petro?”

Para sorpresa del propio representante, quien no quedó nada bien en la entrevista por su ataque personal, Morales le respondió diciéndole qué había pasado con la mamá de él, que ya no está en este mundo terrenal.

“Mi mamá murió hace 10 años en el 2015, para que vea la bajeza de los ataques que ustedes son capaces de llegar. No le voy a pedir disculpas por el tema de mi santa madre, porque me parece de tal tamaño la canallada que usted acaba de cometer, que no vale la pena detenernos ahí”, indicó.

