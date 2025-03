En el contexto actual, la industria farmacéutica enfrenta importantes desafíos relacionados con la distribución de medicamentos en Colombia. Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en una reciente entrevista con Blu Radio, abordó este tema desmintiendo las acusaciones sobre el acaparamiento de medicamentos en el país y señalando la verdadera raíz del problema.

(Vea también: Atención, afiliados a Nueva EPS: estos son los nuevos dispensadores de medicamentos)

Gaitán explicó en la emisora que la situación actual no es resultado de un acaparamiento intencional, sino de una crisis financiera que afecta el flujo de recursos dentro del sistema de salud. “Estamos enfrentados a una crisis de sostenibilidad financiera muy profunda. Al no haber flujo de recursos en el sistema, la cadena logística no fluye. Pararnos en el mundo del acaparamiento no es real”.

Estas aclaraciones vienen como una respuesta a las preocupaciones expresadas por el presidente Gustavo Petro, quien sugirió que existían bodegas llenas de medicamentos retenidos de forma deliberada. El presidente de Afidro desglosó cómo el desfinanciamiento del sistema de salud ha sido un problema acumulativo, mencionando que las deudas con la industria farmacéutica se remontan hasta el año 2022, complicando la situación hasta llegar a un colapso en la cadena de pagos.

“En algunos tipos de medicamentos estamos poniendo al día deudas del 2022. Si sumamos los déficits de años siguientes, es claro que el problema financiero es estructural y no algo coyuntural”, comentó. Pese a estos obstáculos, Gaitán aseguró que los laboratorios continúan suministrando medicamentos, aunque la persistencia de problemas financieros interrumpe algunos eslabones de la cadena de suministro, afectando en especial a pacientes con enfermedades crónicas o de alta complejidad.

Ante las directrices del presidente Petro de vigilar posibles irregularidades en la distribución de medicamentos mediante la Policía y el Ejército, Gaitán aclaró los límites legales de estas acciones. “El presidente puede, a través de la Superintendencia de Salud, verificar la distribución en los gestores farmacéuticos, pero no puede incautar medicamentos por tratarse de bienes de propiedad privada”.

Lee También

Además, negó que los laboratorios retengan medicamentos como estrategia contra el gobierno, subrayando que la intención siempre es asegurar que los fármacos lleguen a quienes los necesitan. Gaitán sugirió que el Gobierno y la industria farmacéutica colaboren en la búsqueda de mecanismos alternativos de financiamiento.

Finalmente, propuso la implementación de microseguros y una mejora en la eficiencia de la cadena de abastecimiento como posibles soluciones. “Más allá de revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es importante, debemos ponernos en modo crear y buscar soluciones. Hemos planteado alternativas al Ministerio de Hacienda para financiar el sistema de manera sostenible,” indicó Gaitán.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.