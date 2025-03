Gustavo Petro lanzó una seria acusación contra las gestoras farmacéuticas del país en un discurso desde el municipio de Los Patios, Santander. Según el mandatario, estas empresas estarían involucradas en el acaparamiento de insulina.

Para el mandatario, esta práctica es un sabotaje contra las políticas de salud pública del gobierno y fue enfático al declarar que cualquier depósito donde se descubra esta retención ilegal de medicamentos será intervenido por las autoridades competentes.

“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, fueron sus fuertes palabras, según recogió Infobae.

En su intervención, el presidente también subrayó la necesidad de modificar el modelo actual de distribución de medicamentos en el país. Propuso que los hospitales públicos podrían jugar un rol más activo en este proceso, asegurando una distribución más eficiente y transparente.

Gustavo Petro anunció decretos para implementar reforma a la salud

Debido al hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el dirigente anunció que prepara varios decretos para implementar cambios en el sistema de salud.

“Estas reformas deben implementarse de inmediato y no vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Se puede hacer bajo las leyes actuales y solo se necesita audacia y decisión”, indicó Petro.

Asimismo, el llamado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) también fue un punto clave en sus declaraciones. El presidente manifestó que las EPS deberán adoptar nuevas responsabilidades, alejándose de la intermediación financiera y focalizándose en misiones específicas que serán remuneradas directamente por el gobierno.

Respuesta del sector farmacéutico a Gustavo Petro

Frente a la posición de Petro, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en una entrevista con W Radio, expresó su desacuerdo.

“Nosotros no traficamos, eso me da a entender que el presidente no tiene ni idea de cómo funciona la salud en Colombia”, comentó Quintero en la mencionada emisora.

