Sigue el revuelo en el Gobierno por la caída de la consulta popular impulsada por Gustavo Petro. Con 49 votos en contra y 47 a favor, la plenaria del Senado eligió, en su mayoría, que la idea de discutir la reforma laboral en las urnas se hundiera.

Uno de los que ha estado en el ojo del huracán luego de esta situación es Armando Benedetti, quien en los últimos dos días estuvo activo en el Congreso para que la consulta tuviera luz verde. Dentro del Capitolio, al ministro del Interior le captaron unos chats con el presidente Gustavo Petro, quien actualmente se encuentra en China.

A Benedetti lo abordaron sobre tal conversación, en la que se decía que el procurador Gregorio Elijach estaba haciendo movidas para que se hundiera la consulta. El ministro aseguró que esos mensajes no eran de él.

Armando Benedetti niega chat que tuvo con Gustavo Petro en el Congreso

Mientras el jefe de la cartera del Interior camina del Capitolio a la Casa de Nariño, centro de Bogotá, un periodista de Tercer Canal le pregunta si el procurador estaba haciendo campaña contra la iniciativa del Gobierno. Luego de que Benedetti le hace unas miradas, el reportero le cita los supuestos mensajes que el político le mandó al presidente.

"Yo no sé de eso" "Esos no son míos" esa fue la respuesta de @AABenedetti al preguntarle por los chats inéditos entre el Ministro y el presidente @petrogustavo

“Gregorio [Elijach] está haciendo campaña por la apelación [del hundimiento de la reforma laboral] y no a la consulta. Si puedes darle una llamada apenas te levantes. Que te ayude”, dice el mensaje de Benedetti en su celular durante la plenaria del Senado del martes 13 de mayo, a un usuario que sería el del mandatario colombiano.

Ante eso, Benedetti dijo que desconocía esos textos: “Yo no sé de eso” y “esos no son míos”, dijo el mininterior al periodista de Tercer Canal.

¿Qué más decían los mensajes de Armando Benedetti con Gustavo Petro?

En la conversación, el ministro habría revelado que lo ideal era que no se tratara de revivir la reforma laboral y que se tratara de pujar para aprobar la consulta, aspecto en el cual falló en la sesión del día siguiente. “La idea es que no se convoque si se atiende a los puntos que queremos. No sé si se quiera ganar”.

Ante eso, Petro habría respondido lo siguiente: “¿Quieren votar primero la consulta y pasarla, y nosotros les votamos apelación y urgencia?”, a lo que Benedetti respondió: “De acuerdo, una vez pasadas revisamos nuestras actuaciones. Entre hoy [martes] y mañana [miércoles] debemos ganar 4 votos más. Los esfuerzos han sido en el plan de que no asistan, pero no me voy a confiar en eso”.

Estos son los chats entre @AABenedetti y @petrogustavo

Exclusivo de Tercer Canal pic.twitter.com/or7OCqpt1l — Tercer Canal (@Tercer_Canal) May 14, 2025

No obstante, llama la atención que Benedetti tuvo otra conversación el pasado martes en el Congreso con una persona identificada como ‘Martha C.’, quien le mencionó a una organización llamada Corpovalle. “Suba el proyecto a la plataforma. Corpovalle lo tiene. Le he informado a ella”.

Cuando en Tercer Canal le preguntaron por ese chat, Armando Benedetti volvió a negar todo tipo de contacto con esa persona. “¿Qué es Coorpovalle? No tengo nada que ver, ni siquiera sabía que existía”.

Para rematar, a Benedetti le volvieron a ver una conversación con Petro este miércoles, ya con la consulta popular muerta. En esos mensajes de texto, el exembajador en Venezuela le preguntaba al mandatario qué se debía hacer para mantener el pie la iniciativa.

“¿Quién convoca la huelga general? ¿A quién se le dice que lo haga?”, le preguntó Benedetti a Petro, a lo que, luego de una respuesta del mandatario, respondió: “Anoche estuve con los de ASI y ya están con nosotros. ¡Y firmes!”.

Reacción de Armando Benedetti con la caída de la consulta popular

Al ministro del Interior se le vio salido de casillas durante la sesión de este miércoles. Luego de que se anunció la caída del proyecto del Gobierno, Benedetti estuvo con desaforados reclamos hacia el secretario de Senado, Diego González, a quien le levantó la mano en varias ocasiones.

“Ahorita les voy a mostrar el video en el que se cierra la votación, y un voto de Édgar Díaz [Cambio Radical] se cambia del sí al no. Y el señor secretario, ahí está la grabación, añade un voto más al no y ahí es cuando yo le pegó a la mesa y es mi acción airada; le agrega un voto al no después de haber sido cerrada lo votación”, justificó Benedetti en una atención a medios.

