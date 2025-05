La consulta popular promovida por el Gobierno de Gustavo Petro se hundió este miércoles 14 de mayo. En medio de una tensa votación en la Comisión Séptima del Senado, se cerró con 47 votos para que el mecanismo electoral siguiera en pie, mientras que 49 congresistas optaron por archivarlo.

En medio de esa tormenta política, Vicky Dávila no se quedó callada y, fiel a su estilo, dejó su mensaje sobre lo ocurrido en el Congreso. La candidata presidencial celebró la caída de la consulta popular y dejó un sablazo a Gustavo Petro.

Mensaje de Vicky Dávila por hundimiento de la consulta popular

“Se hundió la consulta populista de Gustavo Petro. El Senado hizo la tarea…Petro, perdiste; a los senadores que hicieron la tarea, que Dios les pague, Colombia y la democracia les agradece”, dijo la exdirectora de revista Semana a través de un video en ‘X’.

Con esto, Dávila recalcó que se revive el debate para hacer una reforma laboral en Colombia. Sin embargo, recalcó que dicho proyecto no debe ser el propuesto por el presidente, sino una, según explicó, que no perjudique a las empresas, beneficie a los empleados y que no se use para hacer campaña presidencial en 2026.

“Se revivió la reforma laboral para discutirla y conseguir beneficios para los trabajadores, sin destruir empresas… Que Dios les pague por evitar que Petro hiciera campaña para 2026 con la tal consulta y la plata de los colombianos”, sentenció la periodista.

¿Qué ocurrió en el Congreso durante la votación de la consulta popular?

La jornada estuvo cargada de acaloradas discusiones y cruces de palabras en la mesa de los altos cargos del Senado, sobre todo cuando se divulgó el resultado de la votación. Mientras la oposición celebraba el golpe al proyecto del Gobierno, el oficialismo reclamaba amaños por parte de Efraín Cepeda y Diego González.

Uno de los que más se vio salido de casillas fue Armando Benedetti, quien le hizo iracundos reclamos a González, el secretario del Senado, porque supuestamente amañó la votación en el parlamento. En videos se observa cuando el ministro del Interior le alzó la mano al funcionario.

“Ahorita les voy a mostrar el video en el que se cierra la votación, y un voto de Édgar Díaz [Cambio Radical] se cambia del sí al no. Y el señor secretario, ahí está la grabación, añade un voto más al no y ahí es cuando yo le pegó a la mesa y es mi acción airada; le agrega un voto al no después de haber sido cerrada lo votación”, justificó Benedetti en una atención a medios que dio.

Por su parte, Gustavo Petro, que actualmente está en China, reaccionó a la caída de la consulta popular en la que planeaba medir la aprobación que tienen los habitantes de Colombia hacia su reforma laboral. Tachó la situación de fraude y atacó al Cepeda, el presidente del Senado.

“Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”, sentenció el mandatario a través de ‘X’.

