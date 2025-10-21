El más reciente Ranking Col-Sapiens 2025-2026 destacó a los mejores colegios de Colombia después de analizar más de 14.500 instituciones educativas. De ellas, solo 809 clasificaron en esta edición, que evalúa tanto el desempeño académico como las acreditaciones de los colegios.

El listado, que llega a su doceava edición, incluyó colegios de 122 municipios. Las ciudades que lideraron el ranking fueron Bogotá, Barranquilla, Villavicencio y Medellín, reflejando la calidad educativa que ofrecen algunas de sus instituciones más reconocidas.

El primer lugar fue ocupado por el Colegio Boston International de Barranquilla, seguido por el Colegio Colombo Americano CAS de Bogotá y el Colegio San Jorge de Inglaterra, también ubicado en la capital. El Gimnasio El Hontanar, en Chía, Cundinamarca, se posicionó en el cuarto puesto.

El director de Sapiens Research, Carlos Roberto Peña, explicó que los colegios fueron clasificados en categorías de D1 a D10, donde D1 representa el mayor nivel de desempeño académico, evaluado a través de un índice general que no depende exclusivamente de las pruebas Saber 11. Además, se aplicó una escala de calificación de acreditaciones y certificaciones, que va desde A hasta AAA+++.

Mejores colegios de Colombia por categoría y calificación

Categoría D1:

Colegio Boston International – AAA+ – Barranquilla, Atlántico

Colegio Nuevo Cambridge – AAA+ – Floridablanca, Santander

Colegio Anglo Americano – AA – Bogotá D.C.

Colegio Bilingüe Divino Niño – AA – Bucaramanga, Santander

Liceo Campo David – AA – Bogotá D.C.

Colegio Bilingüe Diana Oese – A – Cali, Valle

Categoría D2:

Colegio Los Nogales – AAA+++ – Bogotá D.C.

Colegio Colombo Americano – AAA++ – Bogotá D.C.

Colegio San Jorge de Inglaterra – AAA++ – Bogotá D.C.

Colegio San Mateo Apóstol – AAA++ – Bogotá D.C.

Instituciones con calificación AAA+++

Colegio Los Nogales – D2 – Bogotá D.C.

Colegio Montessori – D4 – Medellín, Antioquia

Colegio Alemán – D4 – Cali, Valle

Colegio Marymount – D4 – Puerto Colombia, Atlántico

Colegio Panamericano – D4 – Floridablanca, Santander

Colegio Marymount – D5 – Medellín, Antioquia

Colegio Rochester – D5 – Chía, Cundinamarca

Colegio Anglo Colombiano – D5 – Bogotá D.C.

Colegio Alemán – D6 – Barranquilla, Atlántico

Instituciones con calificación AAA++

Colegio Colombo Americano – D2 – Bogotá D.C.

Colegio San Jorge de Inglaterra – D2 – Bogotá D.C.

Colegio San Mateo Apóstol – D2 – Bogotá D.C.

La metodología del ranking exigió que los colegios tuvieran un nivel A+ y un índice general mínimo de 0,80 en los años 2023 y 2024. Además, la plataforma Prisma-ICFES fue la fuente de los datos académicos, distribuidos en cinco áreas del conocimiento. Los puntajes más altos (entre 98,7 y 100) correspondieron a los seis colegios ubicados en la categoría D1, mientras que los más bajos entre los clasificados (categoría D10) oscilaron entre 87,3 y 88,5 puntos.

