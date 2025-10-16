La historia de Carmelo Valencia es de destacar y es una que cualquier futbolista debería seguir, ya que después de una exitosa carrera en la que marcó muchos goles, levantó numerosos títulos y pasó por varios equipos, tomó la decisión de completar sus estudios grado a grado, es decir, compartiendo con niños de muchos años menos que él.

Es más, a sus redes sociales suele subir todo lo relacionado con su proceso, como el tiempo con sus amigos, la temporada de exámenes y mucho más.

Ahora, todo indica que terminará su colegio pronto a sus 40 años de edad, pero en el proceso para graduarse necesitaba presentar las pruebas Icfes, las cuales miden un conocimiento general en temas como matemáticas, biología, lectura crítica e inglés, entre otros.

Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues por medio de sus redes sociales compartió cuánto sacó y muchos incluso se le burlaron.

Esto desató toda clase de comentarios en las redes sociales, pero él, tal como lo puso en sus historias, no se fijó en el resultado, sino en “la satisfacción del deber cumplido”.

Así, Carmelo Valencia ha seguido completando los requisitos para graduarse, lo que significa un importante sueño luego de retirarse del fútbol profesional hace un par de años.

En qué equipos jugó Carmelo Valencia

A lo largo de su carrera, el delantero colombiano jugó en trece clubes diferentes, lo que le permitió incluso vestir la camiseta de la Selección Colombia en un par de oportunidades. Sus clubes fueron:

Nacional.

Real Cartagena.

Deportivo Pasto.

Millonarios.

Ulsan Hyundai (Corea del Sur).

Newell’s Old Boys (Argentina).

La Equidad.

Tianjin Teda (China).

Beijing Baxy (China).

América de Cali.

Santa Fe.

Cúcuta Deportivo.

Junior.

