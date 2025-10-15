Este miércoles, 15 de octubre, puede ser un día histórico para la Selección Colombia, ya que se enfrenta a Argentina en la semifinal del Mundial Sub-20 y hay mucha ilusión con que se pueda seguir avanzando.

Y es que el equipo de César Torres ha venido de menos a más en esta Copa del Mundo que se está jugando en Chile, ya que en primera ronda solo pudo ganar un partido, pero en estas instancias finales ha mejorado su juego y, sobre todo, su eficacia.

De hecho, en los octavos derrotó a Sudáfrica y en los cuartos de final a España en un compromiso en el que Neyser Villarreal, exjugador de Millonarios, fue la figura indiscutible por su ‘hat-trick’ que le dio la clasificación al cuadro nacional.

Ahora, en la semifinal tendrá un duro reto, puesto que Argentina también viene jugando bastante bien y en el Sudamericano de inicio de año se sacaron chispas en la cancha.

Mejor resultado de Colombia en el Mundial Sub-20

Vale la pena recordar que con la victoria a España, Colombia igualó su mejor participación en un Mundial juvenil, pues en 2003, de la mano del técnico Reinaldo Rueda, el cuadro ‘Cafetero’ también llegó a la semifinal.

En esa oportunidad se midió con España, pero un solitario gol del mediocampista Andrés Iniesta apagó los sueños del combinado nacional en ese torneo que se jugó en los Emiratos Árabes Unidos. Esta fue la anotación desde el punto penalti:

Por eso le tocó disputar el tercer y cuarto puesto precisamente con Argentina, pero Colombia, fiel a lo que venía demostrando durante todo el certamen, se quedó con el triunfo por 2-1 y se colgó la medalla de bronce de esa edición.

Este es el resumen de ese encuentro:

Este miércoles, Colombia espera poder superar al combinado ‘Albiceleste’ para avanzar a la final por primera vez en la historia, recordando que hasta ahora la única final mundial de fútbol que ha disputado el país fue con la Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial de 2022.

A qué hora es Colombia vs. Argentina

Este importante compromiso se disputará a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Nacional Julio Martínez Padrano, con capacidad para más de 55.000 personas.

