La Federación Colombiana de Fútbol mostró la formación que tendrá en el partido amistoso contra Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos). La pelota rodará a las 7:30 de la noche (hora local) de este martes 14 de octubre.
🚨 𝗧𝗜𝗧𝗨𝗟𝗔𝗥
Así formará nuestra Selección Colombia para enfrentar a 🇨🇦 en el segundo amistoso de esta Fecha FIFA.#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/ud7XEMRftg
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 14, 2025Lee También
Estos son los 11 titulares que arrancarán el partido conta los norteamericanos:
- Portero: Álvaro Montero
- Defensas: Andrés Román (LD), Dávinson Sánchez (CT), Jhon Lucumí (CT), Johan Mojica.
- Volantes: Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Luis Díaz.
- Delantero: Juan Camilo Hernández.
Néstor Lorenzo ha mostrado en estos fogueos que quiere variar la plantilla, dar respiro a algunos nombres que son habituales en la titularidad y dar minutos a algunos otros. De hecho, el entrenador argentino solo repitió para este partido a dos de sus jugadores que arrancaron en la goleada contra México, que de por sí fue una nómina mixta: Jhon Lucumí y Luis Díaz.
Los 9 restantes tuvieron minutos contra los aztecas, aunque algunos han sido titulares habituales en partidos del combinado nacional en partidos oficiales, como Mojica, Ríos o Sánchez. La novedad más importante se dio en que James Rodríguez arrancará el partido desde el banquillo de suplentes, algo que no suele ser habitual.
