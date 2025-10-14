La Federación Colombiana de Fútbol mostró la formación que tendrá en el partido amistoso contra Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey (Estados Unidos). La pelota rodará a las 7:30 de la noche (hora local) de este martes 14 de octubre.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Se cancelaría amistoso de la Selección Colombia: situación inesperada obligaría a la decisión)

Estos son los 11 titulares que arrancarán el partido conta los norteamericanos:

Portero: Álvaro Montero

Defensas: Andrés Román (LD), Dávinson Sánchez (CT), Jhon Lucumí (CT) , Johan Mojica.

, Johan Mojica. Volantes: Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz, Luis Díaz.

Delantero: Juan Camilo Hernández.

Néstor Lorenzo ha mostrado en estos fogueos que quiere variar la plantilla, dar respiro a algunos nombres que son habituales en la titularidad y dar minutos a algunos otros. De hecho, el entrenador argentino solo repitió para este partido a dos de sus jugadores que arrancaron en la goleada contra México, que de por sí fue una nómina mixta: Jhon Lucumí y Luis Díaz.

Los 9 restantes tuvieron minutos contra los aztecas, aunque algunos han sido titulares habituales en partidos del combinado nacional en partidos oficiales, como Mojica, Ríos o Sánchez. La novedad más importante se dio en que James Rodríguez arrancará el partido desde el banquillo de suplentes, algo que no suele ser habitual.

* Pulzo.com se escribe con Z