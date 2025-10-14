Este martes 14 de octubre, la Selección Colombia afrontará su segundo amistoso de la fecha Fifa ante Canadá, en un compromiso que servirá para seguir afinando detalles antes del cierre del año y la Copa del Mundo del próximo año.

El partido se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y, según trascendió en varios medios deportivos, el técnico Néstor Lorenzo prepara una alineación con múltiples novedades.

Serían siete los cambios respecto al equipo que inició en el duelo anterior ante México, pero el que más ha llamado la atención es la posible inclusión de Álvaro Montero como arquero titular. La decisión sorprende porque el guajiro no viene actuando regularmente con su club, Vélez Sarsfield de Argentina, donde ha perdido protagonismo en los últimos meses.

A pesar de ello, Lorenzo habría decidido darle la confianza al exportero de Millonarios para custodiar el arco tricolor, desplazando a Camilo Vargas y David Ospina, quienes venían alternando en los últimos partidos del combinado nacional.

Montero, de 29 años, se mantiene como uno de los porteros más convocados durante la era de Néstor Lorenzo, pero su participación en cancha ha sido mínima. En Vélez, donde llegó con altas expectativas, ha tenido una temporada irregular y en varios compromisos fue suplente.

Sin embargo, el entrenador argentino considera que su contextura física, su seguridad en el juego aéreo y su capacidad para atajar penales pueden ser factores determinantes.

Cambios que tendría Colombia ante Canadá

El amistoso ante la selección norteamericana también servirá para observar nuevas alternativas en el campo. Según la información que circula desde la concentración ‘Tricolor’, el técnico Lorenzo haría siete modificaciones en total respecto al equipo que enfrentó días atrás a México.

Además de Montero, Dávinson Sánchez regresaría al centro de la defensa junto a Jhon Lucumí, mientras que Daniel Muñoz se mantendría como lateral derecho y Johan Mojica volvería al costado izquierdo.

En el medio campo, el regreso de Richard Ríos aportará equilibrio y salida limpia, acompañado por Juan Camilo Portilla, una de las sorpresas del llamado, quien ha tenido destacadas actuaciones con Talleres de Córdoba.

En la zona ofensiva, Lorenzo probaría con Johan Carbonero por una de las bandas, mientras que Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sería la carta principal en ataque, acompañado por dos figuras inamovibles del equipo: James Rodríguez y Luis Díaz.

El duelo contra Canadá será más que un simple amistoso. Para Néstor Lorenzo representa la oportunidad de seguir ajustando variantes y mantener el invicto que ha logrado durante su proceso al frente del combinado nacional.

Además, el técnico busca que jugadores con menos rodaje internacional puedan mostrar su nivel y ganarse un lugar en futuras convocatorias.

El partido se jugará en un ambiente de expectativa por conocer cómo responde el equipo con tantas variantes y si el experimento de Lorenzo, especialmente con el portero guajiro, termina siendo una grata sorpresa o una decisión arriesgada.

