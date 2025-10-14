Este miércoles, 15 de octubre, puede ser un día histórico para la Selección Colombia, ya que afronta la semifinal del Mundial Sub-20 frente a Argentina buscando un cupo en la anhelada final.

(Ver también: Apareció ‘Ney’ y Colombia ya está en cuartos: venció a Sudáfrica y sueña con el Mundial)

Este será un compromiso muy reñido por el nivel de ambas selecciones, cómo llegan los jugadores y hasta los antecedentes que hay, recordando que en el Sudamericano los dos juegos que hubo entre estos rivales fueron bastante parejos.

De hecho, este martes el técnico César Torres atendió a la prensa para dar sus impresiones de este juego y hubo un momento que llamó bastante la atención, puesto que se refirió a las provocaciones que suelen protagonizar los futbolistas argentinos.

Lee También

“Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en las provocaciones”, manifestó el técnico de la Selección Colombia Sub-20.

Esta fue una declaración que no les gustó a los argentinos, pues Olé, por ejemplo, uno de los medios deportivos más importantes de ese país, le dedicó un ‘post’ en sus redes sociales en el que puso: “No me digas que empezaron otra vez”.

No me digas que empezaron OTRA VEZ… 🙄🇨🇴 🗣️ “Vamos a competir ante Argentina para ganar. Los respetamos como a todos, pero ese sueño no nos lo quita nadie. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero somos muy maduros para no caer en las provocaciones”,… pic.twitter.com/mcRpYIyIno — Diario Olé (@DiarioOle) October 14, 2025

Lo cierto es que en los cuartos de final, en los que Argentina derrotó a México, los jugadores de la ‘Albiceleste’ salieron celebrando con la canción del ‘Chavo’, lo cual fue considerado por muchos como un acto de provocación y sobradez.

LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 20 SE FUE ESCUCHANDO LA CANCIÓN DEL CHAVO. 😅🇦🇷pic.twitter.com/128fMuS8VU — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025

(Ver también: A Colombia le falló la puntería y no pasó de pálido empate contra Noruega en Mundial Sub-20)

Cuándo es Colombia vs. Argentina por el Mundial Sub-20

Más allá de estas situaciones extradeportivas, se estima un juego muy físico y de mucha intensidad teniendo en cuenta justamente la importancia de este duelo. El partido correspondiente a la semifinal del Mundial Sub-20 será este miércoles, 15 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde, hora colombiana.

* Pulzo.com se escribe con Z