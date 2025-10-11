La Selección Colombia Sub-20 sigue escribiendo con letras doradas su historia en el Mundial de la categoría, y su paso a las semifinales no pudo ser más épico. En un vibrante duelo de cuartos de final contra España, la ‘tricolor’ se impuso con un marcador de 3-2, en gran parte gracias a una actuación inolvidable. El protagonista absoluto de la jornada fue Neyser Villarreal, quien se erigió como la figura indiscutible al anotar los tres tantos que sellaron el tiquete de Colombia a la siguiente fase del torneo, confirmando su estatus de goleador estrella.

Villarreal no solo fue el artífice del triunfo, sino que deslumbró con un ‘hat-trick’ que demostró su olfato goleador y su sangre fría en momentos cruciales. El delantero colombiano abrió el marcador, respondió al empate español y, finalmente, sentenció el partido con su tercer gol, un auténtico golpe de autoridad ante una potencia europea. Este triplete catapultó a Colombia entre los cuatro mejores del mundo de la categoría.

Sin embargo, más allá de los goles, uno de los instantes más emotivos y llamativos de la jornada se vivió justo al finalizar el encuentro. Mientras el héroe del día, Neyser Villarreal, ofrecía una entrevista a pie de campo, la euforia de sus compañeros se desbordó. Varios de sus colegas se abalanzaron sobre él en una muestra de total admiración y alegría.

En medio de abrazos, saltos y gritos, una frase retumbó, resumida en un coloquial y contundente: “¡Tas loco!”, un grito que encapsuló la locura de un partido vibrante y la genialidad del atacante que supo sacar la casta en un momento clave, en el que se necesita que las figuras como él aparezcan y marquen la diferencia.

La espontánea celebración no solo evidencia la gran camaradería dentro del vestuario colombiano, sino que también subraya el impacto que el delantero tuvo en el resultado y que permitió que Colombia clasifique a la semifinal del Mundial Sub-20 en Chile. Ahora el equipo está a la espera de su rival en esta instancia, el cual será México o Argentina.

¿Por qué Neyser Villareal no jugará la semifinal del Mundial Sub-20?

El mediocampista no podrá disputar la crucial semifinal que enfrentará a su equipo contra México o Argentina, según se defina la llave. La causa de su ausencia es puramente reglamentaria: Villareal ha alcanzado el límite de amonestaciones permitido por el reglamento del torneo. Esta baja obligada es un golpe sensible para el esquema táctico del entrenador, que pierde a una pieza fundamental justo en la antesala del partido más importante de la competición.

La tarjeta amarilla recibida en el último encuentro fue la que selló su inhabilitación y ahora el cuerpo técnico deberá reestructurar la formación para suplir la ausencia de uno de sus jugadores más destacados.

