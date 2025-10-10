Millonarios viene de sumar una victoria muy importante frente al América de Cali en condición de local, pues le ganó por 2-1 gracias a los goles de Dewar Victoria y Leonardo Castro y mantiene sus ilusiones de jugar las finales del campeonato.

Y es que dicho partido se dio en medio de un contexto muy complicado para el conjunto bogotano, ya que venía de perder con Nacional y estaba bien abajo en la tabla de posiciones.

Ahora, para terminar de cerrar una gran semana, el club confirmó que uno de sus jugadores más importantes se recuperó y está listo para regresar a los terrenos de juego: David Mackalister Silva.

Fue por medio de unas fotos publicadas en las redes sociales que Millonarios anunció que el capitán del equipo ya se encuentra entrenando a la par del equipo y que en cualquier momento puede ser tenido en cuenta por el técnico Hernán Torres.

¡El Capitán ha vuelto! 1️⃣4️⃣💙🔥 ⚽ David M. Silva se reintegró completamente al grupo y ya realizó trabajo de campo. pic.twitter.com/1Ztp4uXnQJ — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 10, 2025

Y es que cabe destacar que Silva llevaba más de ocho meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla, por lo que hay mucha ilusión y felicidad en la afición bogotana.

Qué le había pasado a David Mackalister Silva

Vale la pena recordar que el pasado mes de febrero, Mackalister le marcó gol a Llaneros en el estadio Belo Horizonte-Rey Pelé de la ciudad de Villavicencio, pero en el movimiento para rematar el balón se lesionó la rodilla.

En su momento se determinó que el jugador sufrió de “un esguince del ligamento colateral medial de su rodilla grado 2 y una lesión del menisco interno”, por lo que tuvo que someterse a “una artroscopia en rodilla izquierda para tratar lesión meniscal”.

Desde entonces, el jugador se había estado recuperando con fisioterapia y fortalecimiento muscular, pues por su edad (38 años) estas lesiones pueden durar un poco más para recuperarse por completo.

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Así las cosas, Hernán Torres determinará cuándo puede volver el bogotano, recordando que Millonarios vuelve a jugar el próximo miércoles, 15 de octubre, cuando enfrente al Deportivo Pereira en el Hernán Ramírez Villegas a partir de las 6:20 de la tarde, juego correspondiente a la fecha 15 del campeonato.

