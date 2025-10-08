Este miércoles 8 de octubre se conoció la lamentable muerte de Miguel Ángel Russo, el entrenador argentino que dejó huella en más de un club, como Boca Juniors, Alianza Lima y Millonarios F. C.

Sigue a PULZO en Discover

Precisamente, en el cuadro colombiano se ganó el corazón de la fanaticada azul al haber conquistado la liga local en el segundo semestre de 2017 contra el clásico rival, Santa Fe. Sin embargo, en 2018 se le detectó un cáncer que lo hizo ausentar de su trabajo como director técnico en el ‘Embajador’, lo que causó preocupación entre los hinchas.

(Le puede interesar: Miguel Ángel Russo: el estratega que convirtió la lucha por la vida en su mayor victoria)

Sin embargo, en ese tiempo, Russo se mostró optimista frente al tratamiento de su enfermedad y se evidenció en videos en los que agradeció al cuerpo médico que lo trató en Colombia, además de dejar mensajes cargados de emotividad.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Win Sports (@winsportstv)

“En la Clínica Country [Bogotá] me dieron mucho amor, y esto se cura con amor, nada más… muchas gracias”, dijo en su momento, en 2018, Russo en medio de una rueda de prensa en la que tocó su estado de salud y en la cual se quebró.

En su paso por Colombia, dejó recordadas frases como: “Sé lo que esto cuesta y hay que disfrutar de muchas formas… con un sustento atrás de un club, después seguir trabajando en lo que me gusta, y ahí parte todo”.

(Lea también: Última foto de Miguel Ángel Russo en vida fue dolorosa, pero nunca dejó de sonreír)

Otro de los más recordados fue el que dijo cuando salió campeón con Millonarios: “Es un momento único… Muy contento en un país donde mis mentores, Zubeldía, Bilardo y Verón han hecho algo importante… seguir con toda esa idea y es para disfrutar y divertirse”.

Miguel Ángel Russo aún estaba activo como entrenador, pese a su delicado estado de salud. Hasta este 2025 dirigía a Boca Juniors de Argentina, club en el que alcanzó la cima de su carrera con la obtención de la Copa Libertadores de 2007, durante su primer recorrido como DT ‘xeneize’.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.