La Selección Colombia Sub-20 terminó el primer tiempo del partido contra Sudáfrica sin mayores sufrimientos en defensa. Sin embargo, como suele ser una costumbre de la ‘Tricolor’ en todas sus categorías, se complicó lo que parecía ser un encuentro de trámite.

El primer error lo cometió el arquero Jordan García. Tenía el balón en el área chica, se resbaló y le dejó el balón servido a uno de los delanteros del contrincante. Inteligentemente, intentó gambetear al golero y sufrió un claro penal.

El segundo error vino por cortesía del cuerpo técnico de César Torres. Sacó su tarjeta y pidió que se revisara el penal, con la esperanza de que el árbitro reversara su decisión. Aún cuando el mismo portero que cometió la falta le hizo señales de que no hiciera el pedido, pues fue una clara infracción adentro del área.

Cuando parecía que la cadena de errores se cortaba, vino la cereza del postre. Jordan García atajó el penal, enmendando, en principio, su error. No obstante, se adelantó y el árbitro hizo que se repitiera el cobro.

Finalmente, el arquero cambió el lado del cobro, pero el 10 de Sudáfrica no, canjeando por gol la serie de errores. Por su parte, Colombia se llevó el ‘hat-trick’ de embarradas.

