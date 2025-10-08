Este miércoles, 8 de octubre, podría ser un día muy importante para la Selección Colombia Sub-20, pues luego de superar la primera ronda, quedando líder del grupo F, ahora se juega el todo por el todo en los octavos de final frente a Sudáfrica.

El combinado nacional, a cargo de César Torres, viene de empatar con Nigeria en la última fecha de la primera ronda, un partido en el que arrancó jugando muy bien, pero que luego se confió y casi es superado por el cuadro africano.

Al final, gracias al ítem de juego limpio, Colombia quedó primero y por eso le tocó contra uno de los segundos, que viene jugando bien y por eso promete ser un rival muy difícil.

A qué hora es Colombia vs. Sudáfrica en el Mundial Sub-20

Este compromiso, correspondiente a los octavos de final del Mundial Sub-20, será a partir de las 2:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Fical de Talca, en Chile.

Dónde ver Colombia vs. Sudáfrica

Al igual que los anteriores encuentros, este partido tendrá transmisión del Canal Caracol y el Canal RCN por su pantalla abierta y sus plataformas digitales. Además, también contará con la transmisión del dueño de los derechos de todos los partidos, DSports.

Cuál ha sido la mejor posición de Colombia en el Mundial Sub-20

Cabe recordar que Colombia ha tenido buenas actuaciones en los mundiales juveniles, pues en la última edición, por ejemplo, salió en los cuartos de final a manos de Italia.

Sin embargo, para recordar su mejor participación hay que devolverse hasta 2003, cuando de la mano de Reinaldo Rueda la ‘Tricolor’ alcanzó las semifinales. En esa ronda perdió contra España debido a un gol de Andrés Iniesta y luego, en el tercer y cuarto puesto, de la mano de jugadores muy reconocidos como Freddy Guarín, Macnelly Torres y Yulián Anchico, venció a Argentina.

Gol y triunfo: Colombia arranca con pie derecho en el Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 arrancó con pie derecho su camino en el Mundial Sub-20, tras vencer a Arabia Saudita con golazo de Óscar Perea.