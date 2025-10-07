La Selección Colombia se prepara para sus próximos duelos contra México y Canadá, en los amistosos con los que prepara su participación en el Mundial de 2026. Precisamente, en el entrenamiento que adelanta el combinado nacional en Estados Unidos para esos partidos, se presentó un hecho fortuito en el que James Rodríguez resultó afectado.

Los seleccionados de Néstor Lorenzo se encontraban en varios grupos haciendo el característico ‘torito’, juego que consiste en poner a varios futbolistas en un rondo para pasarse la pelota entre sí, mientras uno de ellos está en el centro intentado arrebatarla.

Justamente, Jefferson Lerma estaba en el mismo rondo de James, tratando de quitar la pelota. Cuando al ’10’ le llegó la esférica y la tocó, el volante del Crystal Palace inglés le mandó un planchazo, pero llegó tarde y le metió un pisotón a Rodríguez.

“Ay, otra vez Lerma al centro, tiró con todo Lerma, y ahí estamos viendo…”, describió el comentarista de la transmisión en directo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Apenas recibió el golpe, James empezó a cojear y se tiró al césped, mientras seguía sentido por el fuerte dolor. Inmediatamente, varios asistentes del plantel fueron a auxiliarlo para ver si la situación era delicada. Por su parte, Lerma fue a ver cómo estaba su compañero y le pidió disculpa.

Minutos después, James superó el dolor y se reincorporó al entrenamiento con el resto de sus compañeros.

¿Cuándo juega Colombia?

La ‘Tricolor’ arrancará sus fogueos el próximo 11 de octubre, cuando enfrente a México, anfitrión de la próxima Copa del Mundo, en el estadio AT&T de Arlington (Texas) a las 8 de la noche, hora colombiana.

Los dirigidos por Lorenzo volverán a la acción el 14 de octubre, a las 7 de la noche, contra Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. En noviembre jugará los últimos duelos del año contra Nigeria y Nueva Zelanda.

