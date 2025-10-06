La Selección Colombia ya está con la mente puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pues después de conseguir la clasificación en las últimas jornadas de las Eliminatorias, ahora asumirá con mucha responsabilidad unos amistosos preparatorios para llegar con el mejor nivel a la cita orbital.

De hecho, la semana pasada el técnico presentó su lista de 25 jugadores que representarán al país en suelo estadounidense, aunque desafortunadamente algunos tuvieron problemas en sus últimos juegos con sus clubes.

Uno de esos fue el defensa Yerry Mina, jugador del Cagliari de Italia, quien en el compromiso contra el Udinese por la Serie A sintió una dolencia muscular al minuto 20 y por eso tuvo que ser reemplazado.

🚨 Yerry Mina salió lesionado al 20’ en #Cagliari y no pudo continuar en el partido. La Selección Colombia, por medio del cuerpo médico, ya pidió detalles para actuar 🇨🇴 pic.twitter.com/bCtkhOFzZF — Pipe Sierra (@PSierraR) October 5, 2025

Ante esto y al analizar la situación, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó este lunes que el jugador colombiano fue desconvocado, pero que igual le desean una pronta recuperación para que pueda seguir jugando al más alto nivel.

Ante esto, el reemplazo será el defensor del Cruz Azul de México Willer Ditta, quien también viene mostrando un gran nivel actualmente y por eso fue llamado por encima de otros jugadores que venían en el proceso.

“En su lugar, el jugador Willer Ditta se unirá a la convocatoria, a quien le deseamos el mayor de los éxitos en esta oportunidad de representar a la Selección Colombia”, escribió la Federación.

Cuándo juega la Selección Colombia

Vale la pena recordar que en esta fecha Fifa, la Selección Colombia tendrá dos juegos muy interesantes contra los anfitriones de la próxima Copa del Mundo para medir en qué nivel está y qué cuestiones hay que mejorar.

El primero será frente a México el sábado 11 de octubre a partir de las 8:00 de la noche, para luego medirse con Canadá el martes 14 de octubre a partir de las 7:00 de la noche.

