En medio de las novedades para la Selección Colombia, hay una gran expectativa por lo que pueda suceder para el equipo que sueña con brillar en el torneo que se disputa actualmente en Chile.

Los resultados que se dieron en los grupos A, B, C y D llevaron a que el equipo dirigido por César Torres obtuviera, aún sin jugar en su última fecha, clasificara para la siguiente fase.

El equipo se aseguró un cupo, como mínimo, en caso de terminar como tercero del grupo F del Mundial Sub-20, torneo en el que el rival de la ‘Tricolor’ se cierra a una corta lista de candidatos.

Lo cierto es que, pase lo que pase, el panorama es durísimo de cara a la búsqueda por el primer título del país en una competencia en la que su mejor participación fue el cuarto lugar de 2003.

¿A quién enfrenta la Selección Colombia en octavos del Mundial Sub-20 de 2025?

La Selección Colombia tiene como principales opciones de rival en los octavos de final del Mundial Sub-20 a Francia, Paraguay o Argentina, dependiendo de si clasifica en el primer, segundo o tercer lugar del grupo F.

El seleccionado nacional se aseguró el cupo en octavos de final y llega a la última fecha con esas tres opciones de puesto antes de su choque contra Nigeria y del duelo de Noruega vs. Arabia Saudita en la misma zona.

Las alternativas también están todavía en vilo debido a los partidos por disputar en el grupo E, en donde Estados Unidos es el líder con 6 puntos, seguido por Francia y Sudáfrica (segundo y tercero, respectivamente, a falta de una fecha).

El rival de Colombia si sale de líder del grupo F es el segundo del grupo E, lugar que es casi seguro para Francia. Hay combinaciones matemáticas que podrían desembocar en que el equipo galo sea líder o que los sudafricanos queden de segundos, pero parecen casi imposibles.

Lejos de simples suposiciones, los europeos enfrentan a Nueva Caledonia (el más débil del torneo) y su triunfo parece inminente, pero para ser líder necesita una cifra de más de 13 goles a su favor y que Estados Unidos pierda, a pesar de su solidez en la actual competencia.

Si Colombia queda de segunda en el grupo F enfrenta a Paraguay, que se quedó con ese puesto en el grupo B. Un empate contra Nigeria y que gane Noruega contra Arabia Saudita desembocaría en ese resultado.

Finalmente, si el equipo colombiano pierde su último juego y Noruega suma, la escuadra dirigida por César Torres caería al tercer puesto y su rival es Argentina, líder del grupo D y ganador de sus tres juegos.

¿Cuándo juega Colombia en octavos de final de Mundial Sub-20 de 2025?

La Selección Colombia juega el miércoles 8 de octubre en octavos de final del Mundial Sub-20 de 2025, pero solo queda pendiente el puesto que obtenga en el grupo F del torneo.

El seleccionado colombiano, en caso de ser líder de su zona, se enfrenta al segundo del grupo E (Francia, como principal posibilidad) el martes a las 2:30 de la tarde de ese día. Si el equipo nacional queda en el tercer puesto jugará contra Argentina en ese mismo horario.

El único cambio en este sentido se presenta en el caso en el que quede de segundo luego de la última fecha, pues el partido con Paraguay como segundo de su grupo está previsto para las 6 de la tarde del miércoles 8 de octubre.

La Selección Colombia alcanzó su clasificación a los cuartos de final del Mundial Sub-20 en su más reciente participación, en el certamen de 2023, luego de derrotar a Eslovaquia por 5-1.

Sin embargo, el equipo cayó eliminado contra Italia después de perder por 3-1 contra Italia, que acabó subcampeón de esa edición luego de caer en la final contra Uruguay (que no clasificó para 2025).

