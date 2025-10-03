Así como se destapan detalles de la intimidad de los famosos, la vida personal de algunos futbolistas queda también sobre la mesa y un caso a nivel internacional salpicó en Colombia.

El futbolista uruguayo Pablo Cepellini, que fue campeón con Atlético Nacional recientemente en 2024 y que ahora milita con Alianza Lima de Perú, acabó metido en un escándalo de talla mayor.

El tema surgió luego de que una compatriota suya sorprendiera con algunas declaraciones públicas, en un tema que ya está en manos de la justicia del país natal de ambos.

Video de Antonella Reyes sobre denuncia a Pablo Cepellini

La modelo Antonella Reyes señaló a Pablo Cepellini por una agresión y relató en el programa ‘Amor y fuego’, de Willax Televisión en los medios peruanos, cómo fueron las incidencias del encuentro entre ambos.

“Viajé porque Pablo me invitó. Lo conocí el viernes y me terminé yendo el lunes. Me iba a quedar hasta el viernes, pero cuando pasó lo que pasó, yo le pedí que cambie el pasaje lo antes posible. Me lo cambió para ese mismo día en la noche”, contó la joven.

Reyes, presentada como ‘influencer’ por el mencionado programa peruano, explicó cómo fue el incidente en cuestión durante su visita a Miraflores, en Perú, donde vive el mediocampista uruguayo.

En una entrevista replicada en video, la joven no solo relató esas situaciones sino que mostró algunas imágenes de cómo se desarrolló el proceso y hasta de heridas en su cuerpo, que ella indicó fueron parte de la presunta agresión que ya fue denunciada.

¿Por qué denunciaron a Pablo Cepellini?

Antonella Reyes denunció a Pablo Cepellini por violencia física y el Ministerio del Interior de Uruguay admitió el recurso, al tiempo que empezó con las investigaciones del caso que ella relató en el programa ‘Amor y fuego’.

“Sí, me ahorcó, el primer día teniendo relaciones. Claro que me asusté, obvio, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser y él me dijo: ‘perdón, se me fue la mano, es que me calentás'”, indicó la ‘influencer’.

Las autoridades uruguayas dictaron una medida cautelar de 180 días contra el actual jugador de Alianza Lima, parte de la denuncia presentada por la modelo. Eso obliga al futbolista a evitar contacto ni cercanía a Reyes, al tiempo que fue citado a una audiencia como parte del proceso legal en curso.

El exjugador de Atlético Nacional salió al paso de estos señalamientos por medio de sus redes sociales, al dar una respuesta contundente en medio de este escándalo que tomó talla internacional.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo”, indicó Cepellini en su cuenta personal de Instagram.

A pesar de que Reyes afirmó que ha sido señalada de buscar fama por medio de esta denuncia, ella advirtió que nada de eso le importa y solo quiere dejar presente este caso de supuesta violencia física.

¿Quién es Antonella Reyes, que denunció a Pablo Cepellini?

Antonella Reyes es una modelo uruguaya que es reconocida en su país también como una ‘influenciadora’ según medios como Willax gracias al reconocimiento que ha obtenido a través de sus redes sociales, donde se presenta como creadora de contenido.

Si bien tiene un impacto en los mencionados espacios digitales, su nombre tomó mayor relevancia debido al mencionado escándalo con el futbolista uruguayo Pablo Cepellini, actualmente jugador de Alianza Lima de Perú.

Sin embargo, el mediocampista es reconocido por su paso por Cruz Azul y Atlético Nacional, en México y Colombia, respectivamente, por lo que la identidad de la mencionada modelo llegó a esos países como parte de esta delicada denuncia que se formalizó.

Cabe destacar que no hay mayores indicios de una trayectoria pública ampliamente documentada como figura reconocida con proyectos o contenido viral previamente más allá de su perfil en redes sociales

