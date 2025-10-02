El gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace en Conference League se convirtió en todo un hito no solo para el jugador de la Selección Colombia sino para un club que no tenía ese protagonismo.

El rival de turno no es menor, pues Dinamo Kiev se catapultó durante años como uno de los frecuentes invitados de la Champions League e impulsó a jugadores de la talla del ucraniano Andriy Shevchenko.

Video de gol de Daniel Muñoz con Crystal Palace en Conference League

El tanto el jugador de Crystal Palace a Dinamo Kiev desembocó en un pequeño y a la vez emotivo mensaje en el que el club inglés exaltó el aprecio que se ha ganado el colombiano con el paso del tiempo.

“Daniel Muñoz es Palace”, escribió la cuenta institucional del club inglés en X (antes conocido como Twitter), en una evidente muestra de reconocimiento y arraigo al futbolista colombiano.

Esta es una muestra más de cómo el jugador de la Selección Colombia se ha convertido en un referente dentro de una institución que no tiene un legado en títulos, pero sí una tradición futbolera muy grande.

De ahí, que una cuenta de hinchas del equipo exaltó la presencia del lateral derecho con otro apelativo en el que quedó plasmado el cariño que el futbolista tiene en el contexto de ese club.

“Un fanático en el terreno, Daniel Muñoz es el primer jugador del Palace que marca un gol en el cuadro principal de una competición europea”, escribió la cuenta de Team Called Palace en esa red social.

El antioqueño demostró con acciones el cariño que le tienen, al punto que quedó bautizado como clave dentro de la mencionada institución inglesa luego de este histórico momento.

Esta fue la postal del Crystal Palace.

Daniel Muñoz is PALACE. pic.twitter.com/RxrKftRXWp — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 2, 2025

Incluso, la cuenta de Instagram de la Conference League también hizo una referencia sobre el tanto del colombiano en una publicación al marcarle al Dinamo de Kiev.

“Muñoz sube a lo más alto y se dirige a casa”, indicó el mensaje luego del gol para la ventaja inicial por parte de Crystal Palace en un duelo que se disputó en territorio polaco.

¿Por qué Daniel Muñoz hizo historia con Crystal Palace?

Daniel Muñoz hizo historia con el Crystal Palace no solo al anotar el primer tanto del club en un cuadro principal de torneo europeo, sino por su rol clave en la obtención del primer título importante en 120 años de existencia, al ganar la FA Cup 2024‑25.

En la final frente al Manchester City, Muñoz dio la asistencia decisiva a Eberechi Eze, quien anotó el gol del triunfo. Fue elegido Jugador del Partido (Player of the Match) de la final, gracias a su aporte tanto ofensivo como defensivo: su asistencia, precisión de pases, entradas y despejes fueron determinantes.

En la temporada 2024‑25 se consolidó como titular indiscutible, fue reconocido como uno de los defensores con más intercepciones y duelos ganados en la Premier League, así como uno de los laterales más dinámicos del mundo según métricas de rendimiento.

Así, su logro no solo es individual, sino colectivo: con Muñoz como pieza clave, Crystal Palace logró romper una larga historia de intentos para conseguir un trofeo de mayor jerarquía en Inglaterra, marcando un hito para el club y para su carrera. A eso, le sumó una anotación que deja un legado.

Salario de Daniel Muñoz con Crystal Palace

Daniel Muñoz tiene un contrato con Crystal Palace que lo liga al club hasta junio de 2028. Su salario base anual bruto estimado es de 3’120.000 libras esterlinas, lo que equivale a 60.000 libras esterlinas por semana, sin contar bonificaciones.

Estas cifras se basan en datos reportados por plataformas como Capology y SalaryLeaks, que consolidan información pública sobre salarios de futbolistas en ligas como la Premier League.

El jugador se ha convertido en un auténtico referente dentro del equipo inglés, que antes de su llegada no estaba entre los protagonistas para llegar a certámenes en el fútbol europeo.

