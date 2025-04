Lejos de las tristes noticias para el fútbol colombiano, una de las figuras de la Selección Colombia recibió un aviso emocionante acerca de su realidad en la competencia en Inglaterra.

Crystal Palace anunció que el contrato de Daniel Muñoz lo extendió hasta el verano de 2028, en un movimiento que se hizo oficial poco antes del remate de la presente temporada del equipo en la Liga Premier de Inglaterra.

Muñoz, que con goles en Crystal Palace y juego constante se ha ganado un puesto fijo en la titular, llegó hace un año y se ha consolidado como una de las grandes figuras en la defensa y ataque entre sus compañeros.

El defensa de la Selección Colombia llegó inicialmente con el plazo hasta 2027, pero había quedado abierta la posibilidad de extenderlo por un año más, determinación que se presentó gracias al rendimiento del jugador.

La transferencia desde Genk de Bélgica se presentó en su momento por 10 millones de euros, cifra que ahora parece incrementarse en el mercado de pases debido a las buenas actuaciones del futbolista.

Así fue el anuncio de Crystal Palace:

¡Vamos! 🇨🇴

We are delighted to announce that Daniel Muñoz has extended his contract with the club until the summer of 2028.#CPFC

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 18, 2025