Daniel Muñoz tiene pendientes a los hinchas de nuestro país y por supuesto al cuerpo técnico de Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia, tras salir lesionado este sábado en el partido de Crystal Palace frente al Liverpool.

Por esa razón, ya se conocieron las primeras noticias con respecto a lo que le pasó al lateral derecho antioqueño, quien está convocado para los partidos contra Bolivia y Chile, por Eliminatorias Sudamericanas, sabiendo que es una de las figuras de la ‘tricolor’.

Oliver Glasner, el técnico del Crystal Palace, informó que el colombiano tiene “un problema en el abductor de la ingle”, tal y como lo dio a conocer el periodista en Londres, Edmund Brack.

Seguido a eso, el comunicador afirmó que el DT del equipo inglés señaló que en las próximas horas le harán exámenes médicos a Daniel Muñoz para saber la gravedad y con exactitud su lesión. Aún no hay nada confirmado sobre si podrá estar o no con la Selección Colombia, o si necesitará de algunos días de recuperación.

Glasner says Daniel Munoz came off due to a groin abductor issue. The Palace boss added that Munoz will go for a scan tomorrow #CPFC

— Edmund Brack (@EdmundBrack) October 5, 2024