Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Jhon Jáder Durán no se cansa de hacer goles con Aston Villa en la vigente temporada. Su más reciente anotación se dio el pasado miércoles 2 de octubre, en la victoria 1-0 contra Bayern Múnich, en la fecha 2 de la Champions League. Sin embargo, lo que llama la atención es que, en tan solo 297 minutos en la cancha, marcó seis tantos, brillando también en Premier League y Carabao Cup.

(Lea también: Así fue el desahogo del príncipe William por golazo de Jhon Jáder Durán al Bayern Múnich)

Por eso, los elogios y reacciones no se han hecho esperar. En esta ocasión, quien habló fue Alberto Suárez, director técnico que tuvo al delantero Jhon Jáder Durán en Envigado, cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. En entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, contó anécdotas e historias del atacante, de 20 años, y analizó su excelente presente.

¿Cómo se enteró del gol de Jhon Jáder Durán?

“Estaba viendo el partido en directo y sentía que venía el gol. Sabía que lo que llegaba, tras el pase, era su anotación. Me sentí orgulloso como colombiano y entrenador que lo disfrutó e hice una gran amistad con él. En la actualidad, está soportando el hecho de que una vez dije que iba a ser de los mejores delanteros del mundo. No me equivoqué”.

¿Ha llorado alguna vez por lo que hace?

“Por supuesto. Ya está en instancias de élite y hacerle un gol al Bayern Múnich, en Champions League, llena de sentimiento y afecto“.

¿Tuvieron contacto recientemente?

“No porque siento que es el momento menos preciso para hablarle o saludarle. Lo hago cuando están en momentos de dificultad. Ahorita, todos aparecen, pero yo lo hago cuando no están del todo bien”.

¿Qué decir de la personalidad de él?

“Es un muchacho especial. El problema es que nosotros queremos que sean como queremos. Pero él tiene un carácter especial. Pareciera que es agrandado, prepotente, en fin, pero no, solo dice lo que siente y eso, a veces, no es muy popular. Es una parte de su vida que debe aprender, solo es cuestión de educarlos“.

¿Cuál es su concepto sobre Jhon Jáder y Yáser, a quienes tuvo?

“Eran y son monstruos. La diferencia, en su momento, es que eran niños, pero siempre han sido así. Ellos son especiales, llenos de talento. A veces uno de entrenador quiere figurar y darse ciertas atribuciones que no; ellos, en ciertas ocasiones, nos superan”.

¿Cree que ha habido una evolución en poco tiempo?

“Hacía goles, con 17 años, y no los celebraba. En la actualidad, ya lo hace, entonces se nota que están más apersonados de su talento. Son formas de ser, de expresión y que se deben entender y, con el paso del tiempo, ajustar”.

(Vea también: Jhon Durán cogió confianza y le hizo atrevida invitación a Thierry Henry: “Solo ‘Tití'”)

Fue bueno que lo tuviera a usted como maestro…

“El mejor padre es el que guía, regaña y ayuda a que sea mejor. Recuerdo una vez que Jhon Jáder llegó 15 minutos tarde al entrenamiento, entonces yo estaba sentado, lo esperé, pasé de largo y, al volver, le pregunté: ‘¿Y usted?’, me respondió: ‘aquí, traigo la multa y se la pago’. Entonces le dije que sí me iba a pagar, pero va a correr alrededor de la cancha por dos horas y, cada vez que pase por acá, me saluda. Respondió que no iba a correr. Entonces respondí que fuera y hablara con el presidente para informarle que se retiraba del fútbol porque no se deja corregir. El muchacho se puso los tenis y empezó a correr. A partir de ahí, fue mi gran amigo. De hecho, me empezó a decir ‘abuelo’, me saluda con un beso, en fin. El mejor guía no es el que te aplaude todo”.

¿Cuál es la principal ventaja de que estén en Europa?

“Demos gracias a Dios que lo están educando allá, porque aquí no hay cómo hacerlo, con ese talento tan grande que tiene”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.