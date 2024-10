Jhon Jader Durán es uno de los delanteros sensación de Europa actualmente, ya que por más de que no es titular en el Aston Villa de Inglaterra, siempre que entra marca diferencia y sus registros son bastante valiosos.

De hecho, este miércoles dos de octubre emocionó a toda Inglaterra debido a que entró en el segundo tiempo de la segunda fecha de la Champions League y solo nueve minutos después marcó el gol con el que el conjunto ‘villano’ derrotó al Bayern Múnich de Alemania.

Debido a esta favorable situación del futbolista de la Selección Colombia, el jugador fue invitado al programa CBS Sports Golazo, en el cual tuvo la oportunidad de dialogar con jugadores históricos como Thierry Henry, Jamie Carragher y Micah Richards.

Allí fue muy elogiado por parte de estos jugadores, afirmando que es uno de los mejores delanteros del mundo actualmente, y hasta tuvo un cruce muy divertido con el exjugador del Arsenal de Inglaterra.

Come for Jhon Durán’s interview in Spanish with Thierry and @kate_scott and stay for @Carra23 and @MicahRichards using Google translate to speak to Villa’s match-winner 😂 pic.twitter.com/dwCAh2CD58

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 2, 2024