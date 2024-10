La última vez que el Aston Villa había jugado un partido de Champions League en su estadio fue en marzo de 1983. Aquella vez enfrentó a la Juventus de Italia en la serie de cuartos de final del torneo: perdió 2-5 la serie.

Este miércoles, después de 41 años de espera, los aficionados del cuadro “villano” volvieron a ver un juego del torneo de clubes más importante del mundo en su casa, el Villa Park, ubicado en la ciudad inglesa de Birmingham.

(Vea también: Iván Mejía, destrozado por muerte de Guillermo Ruiz Bonilla: “Mucho dolor; un señor”)

Por eso, desde antes de que empezara el juego contra el Bayern Múnich de Alemania, los aficionados sentían que el duelo tenía una “vibra” especial. Ese fue el motivo por los que los asientos del Villa Park estuvieron completamente llenos para ver el encuentro en el que los locales se impusieron 1-0 a uno de los rivales más difíciles que tendrá que enfrentar en esta Champions.

Un gol del joven delantero colombiano Jhon Jáder Durán (Medellín, 13 de diciembre de 2003), le dio la victoria al equipo dirigido por el español Unai Emery en su segunda presentación en esta Liga de Campeones (en la primera venció a domicilio 0-3 al Young Boys de Suiza).

La anotación del joven paisa fue espectacular. Corría el minuto 79 del encuentro. Un compañero le puso un pase al vacío desde atrás. Jhon Jáder cazó la pelota un poco levantada y vio que el arquero rival estaba afuera del arco. Pateó y lo colgó. Marcó su primer gol en Champions.

Todo el público celebró con locura. Pero las cámaras se fueron con un invitado especial: el príncipe William, heredero a la corona inglesa, aplaudió con emoción la anotación del futbolista colombiano.

Lee También

I’m so happy for Prince William The Prince of Wales seeing his side Aston Villa beating Bayern Munich in the Champions League at Villa Park #PrinceWilliam #PrinceofWales pic.twitter.com/AQOR1YqJXR

— Lee Hood (@Mofoman360) October 2, 2024