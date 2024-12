El 2024 fue uno de los mejores años para Daniel Muñoz como futbolista profesional. El lateral colombiano se consolidó en el Crystal Palace, uno de los equipos más tradicionales de la Premier League, y fue una pieza clave en la Selección dirigida por Néstor Lorenzo, que alcanzó la final de la Copa América en Estados Unidos.

El rendimiento del lateral de 28 años ha sido más que destacado, lo que ha despertado el interés de varios clubes importantes del fútbol europeo. Estos equipos ven en el colombiano una excelente opción para el mercado de fichajes de invierno en el Viejo Continente.

(Lea también: [Video] Luis Díaz cerró el año con gol en Liverpool; el colombiano la sigue rompiendo)

Según el periodista Ekrem Konur, especializado en el mercado de fichajes, el Manchester City, el FC Barcelona y el Chelsea estarían interesados en fichar a Daniel Muñoz.

🚨🆕#CrystalPalace 🇨🇴

Crystal Palace’s Colombian right-back Daniel Munoz is attracting interest from Chelsea, Manchester City and Barcelona. pic.twitter.com/TU9qJ2r8sh

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 30, 2024