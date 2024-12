El volante colombiano Richard Ríos podría dar el salto al fútbol europeo después de dos exitosas temporadas en Palmeiras, donde ha disputado más de 100 partidos y se ha consolidado como una pieza clave en el esquema de Abel Ferreira. Según el medio italiano Area Napoli, el club Napoli, actualmente segundo en la Serie A, estaría interesado en ficharlo para reforzar su mediocampo.

Sin embargo, el fichaje no sería inminente. Napoli planearía concretar la incorporación de Ríos a mitad del año 2025, y su valor actual, estimado en 25 millones de euros, podría aumentar si el colombiano se mantiene en Brasil y disputa el Mundial de Clubes en junio. “Amigo de Ospina y Natan, sueña con Europa. Centrocampista fuerte y completo, puede desempeñar varios roles en el centro del campo”, destacó el medio italiano.

(Lea también: Richard Ríos, al borde del llanto, el colombiano lamentó el subcampeonato con Palmeiras)

🇨🇴 @SSCNapoli, Richard #Rios del @Palmeiras seguito per l’estate. Valutato 25 milioni adesso, il prezzo può salire se resta in Brasile e disputa Coppa del mondo per club di giugno.

Amico di #Ospina e #Natan, sogna l’Europa. Centrocampista forte e completo, può ricoprire vari…

— Gianluca Vitale (@gVitale_AN) December 28, 2024