Jhon Jáder Durán es uno de los futbolistas más cotizados en esta temporada 24/25 en Europa, en el que el jugador colombiano ha deslumbrado a conocidos y desconocidos con el Aston Villa, donde ha registrado 12 anotaciones entre todas las competencias disputadas.

Registros fenomenales que han despertado el interés por parte de grandes clubes en Europa, tales como el FC Barcelona, Juventus, Napoli y ahora el París Saint-Germain, luego que se conociera el interés por el colombiano en las últimas horas.

(Lea también: Exfutbolista del Man. City se fue contra Jhon Durán, que sigue desatado en Aston Villa)

De acuerdo con el periodista Ekrem Konur afirmó en su cuenta de X que “el delantero del Aston Villa Jhon Durán es un objetivo clave para el PSG, que pretende reforzar su ataque para la ventana de transferencias de enero. El entrenador del PSG, Luis Enrique, planea remodelar el ataque y ha preseleccionado a Durán, permitiendo la salida de Randal Kolo Muani”.

🚨🆕 #AstonVilla 🔁 #PSG 🇨🇴

Aston Villa striker Jhon Duran is a key target for PSG as they aim to strengthen their attack for the January transfer window.

❕PSG’s coach Luis Enrique plans to reshuffle the attack and has shortlisted Duran, allowing Randal Kolo Muani to leave. https://t.co/5tCraqPUtw pic.twitter.com/mGdP6vE3ib

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 23, 2024