Jhon Jáder Durán sigue con su racha goleadora y, este sábado 21 de diciembre, respondió con gol a la titularidad que le dio Unai Emery en el duelo entre Aston Villa y Manchester City.

La ocasión llegó en el minuto 17 mediante un contragolpe perfecto. ‘Dibu’ Martínez salió jugando por el medio con un pase preciso al belga Youri Tielemans, quien hizo un control dirigido y lanzó un pase al vacío para Rogers, que tuvo la gentileza de asistir al colombiano para una definición exquisita ante Ortega Moreno.

Con el tanto, Jhon Jáder Durán llega a 7 goles en la Premier League en la presente temporada, siendo su mejor inicio desde que aterrizó en Europa en 2023.

En total, el antioqueño registra 12 goles en todas las competencias, incluyendo Champions League y la EFL Cup.

La reacción de Pep Guardiola en el gol de Jhon Jáder Durán fue una radiografía de lo que fue el primer tiempo en el Villa Park: no lo podía creer.

Y es que su gesto evidenció la frustración que tiene con el momento que vive su equipo, pues la jugada de contra dejó expuesta la frágil defensa que tiene el City hoy por hoy y la poca conexión que hay entra líneas.

Pep Guardiola’s tears is so sweet. I remember what he did to me in 2018/2019 at the Etihad. Cry more please. pic.twitter.com/o1bWDM6SEH

— Alabi (@the_Lawrenz) December 21, 2024