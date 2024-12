Por: El Colombiano

En Inglaterra continúa la controversia con el Aston Villa sobre quién debería ser el delantero titular del equipo, si el colombiano Jhon Jader Durán o el inglés Ollie Watkins, que durante esta temporada han mostrado un buen nivel con goles de la mano del estratega español Unai Emery.

Durante la previa del partido de este sábado (7:30 a.m. hora Colombia) entre Aston Villa y Manchester City por una nueva fecha de la Premier League, el exjugador inglés del equipo ciudadano Nedum Onuoha, habló en la BBC sobre el tema y criticó al colombiano, por lo que prefirió, por supuesto, a su compatriota para el ataque del equipo.

Pero las estadísticas respaldan al colombiano. A pesar de ser actualmente el delantero suplente del equipo, en los cinco partidos que ha sido inicialista ha marcado sin problema cinco goles, siendo una ficha que resuelve en el equipo de Emery.

Nedum Onuoha, de 38 años, y que jugó como defensa durante su carrera profesional, criticó al colombiano por su jugo y aseguró que todavía no lo ve como una estrella.

“Tal vez las cosas puedan cambiar con el tiempo, pero, ya sabes, no es el finalizador completo en absoluto y creo que de los dos, prefiero jugar contra Durán que contra Watkins, porque creo que Watkins está constantemente dispuesto a estirar el juego”, sostuvo Onuoha que terminó su carrera en la MLS.

Por otro lado, aseguró que no quería que lo “malinterpretaran”, explicando que Jhon Jáder todavía es una promesa del fútbol, por lo que prefiere elegir a Watkins para el ataque del Aston.

“Tiene la confianza para disparar desde 40 yardas cada vez que puede, no me malinterpreten. No necesariamente lo recomendaría, pero ya saben, se siente bien y está jugando. Bueno, está anotando algunas de estas oportunidades, tiene el potencial para ser un muy buen jugador, pero recalco que es el potencial”, manifestó.

Además, el exjugador de los ciudadanos expresó que si todavía estuviera jugando preferiría enfrentarse al colombiano que al mismo Watkins, ya que lo considera la estrella del club inglés.

Al final, aseguró que hasta el mismo entrenador del club, Unai Emery, no ve al colombiano por encima de Ollie para que sea el titular del equipo.

“Por muy bueno que sea, todavía no creo que esté por delante de Watkins y para mí, de nuevo, teniendo en cuenta lo experimentado que es Unai Emery y lo comprensivo que es de cuál es el equipo adecuado para cada partido en particular, como que no lo hace estrella, así que creo que ve más en Watkins de lo que puede ver con Durán”, concluyó.

A pesar de ser el delantero suplente, el joven delantero antioqueño de 20 años ha jugado un total de 24 partidos en los que va de esta temporada, en los cuales ha anotado 11 goles, sumando todas las competiciones (Liga, Copa y Champions Legue).

Tal y como se ha visto en diferentes partidos, Durán ha sido un gran revulsivo a la otra de buscar opciones de gol en los partidos del Aston. Como contra el Bayern Múnich en Champions cuando marcó el gol del triunfo.

Early kick-off… let's get it 😤 pic.twitter.com/ZXeOebG2XJ — Aston Villa (@AVFCOfficial) December 21, 2024

Por ahora, el cafetero, que también tuvo minutos y marcó gol con la Selección Colombia en este 2024, está entre la lista de convocados por Emery para el partido de mañana en condición de local.

