La Selección Colombia ya tiene definida la nómina de jugadores que enfrentarán la doble jornada de amistosos en la fecha Fifa de octubre. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo tendrá como rivales a dos selecciones mundialistas y anfitrionas del próximo campeonato del mundo: México y Canadá.

El primer compromiso será el 11 de octubre ante México, en el Toyota Stadium de Texas, y posteriormente, el 14 de octubre, enfrentará a Canadá en el MetLife Stadium de New Jersey.

Ambos encuentros se disputarán en territorio estadounidense y servirán para que el combinado nacional siga afinando su idea de juego con miras a la Copa del Mundo del próximo año.

La concentración del equipo se llevará a cabo en Plano (Texas) a partir del sábado 4 de octubre, y todos los jugadores deberán estar presentes a más tardar el martes 7.

Convocatoria de la Selección Colombia para octubre

El cuerpo técnico liderado por Lorenzo convocó a 25 jugadores, en una lista que mezcla figuras consolidadas con nuevas caras que buscan ganarse un espacio en la Selección.

Estos son los futbolistas llamados:

Álvaro Angulo – C.F. Pumas (MEX) Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Daniel Muñoz – Crystal Palace (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace (ENG) Jhon Lucumí – Bologna (ITA) Johan Carbonero – Internacional (BRA) Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Camilo Portilla – Talleres (ARG) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – Bayern Múnich (GER) Luis Suárez – Sporting CP (POR) Rafael Santos Borré – Internacional (BRA) Richard Ríos – Benfica (POR) Yáser Asprilla – Girona (ESP) Yerry Mina – Cagliari (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton (ENG)

El calendario de la Selección Colombia en noviembre

La Federación Colombiana de Fútbol también confirmó que la Selección tendrá dos compromisos en la fecha Fifa de noviembre. El primer rival será Nueva Zelanda, y luego se enfrentará a Nigeria, en otra doble jornada de preparación antes de cerrar el año competitivo.

Con este calendario, la Selección Colombia busca mantenerse en ritmo de competencia internacional y fortalecer su grupo de cara a los torneos oficiales que se aproximan.

