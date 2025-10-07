Así como la exigencia para la Selección Colombia es alta, el representativo juvenil que ahora busca brillar y hasta hacer historia en Chile tiene un reto que crece con el paso del desarrollo de la competencia.

El seleccionado que disputa el Mundial Sub-20 tiene un complicado reto contra el campeón de África, pero lo llamativo es que ya conoce contra quién iría en caso de imponerse.

El tema es que, así como su rival de turno en octavos de final tiene la chapa de un título en la actualidad, el que les espera a ambos también cuenta con una corona para meter miedo.

¿Qué pasó con España y Ucrania en Mundial Sub-20?

España se impuso por 1‑0, gracias a un gol de Pablo García al minuto 24, que fue suficiente para asegurar la victoria y el pase a cuartos de final, donde espera rival entre Colombia y Sudáfrica.

En el Mundial Sub‑20 de 2025, España y Ucrania se enfrentaron en los octavos de final. España había pasado a esa ronda como una de las mejores terceras del torneo, luego de un inicio complicado frente a Marruecos (derrota) y México (empate), y un triunfo clave ante Brasil.

El resultado del partido que se jugó en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso puso en orden la realidad sobre una España que llegó como campeona de Europa, por lo que se plantea como un rival peligroso.

No solo se convirtió en la primera selección en clasificarse a la ronda de los ocho mejores en ese Mundial juvenil y eliminó a Ucrania del torneo en esa fase de octavos, sino que se postula como una de las favoritas al título.

Este es un llamado de atención para la Selección Colombia, que ya de por sí tiene el gran reto en octavos de final al enfrentarse y buscar dejar en el camino a Sudáfrica, campeona de la categoría en África.

¿Cuándo juega Colombia por octavos en Mundial Sub-20?

Colombia enfrentará a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub‑20 de 2025 el miércoles 8 de octubre, a las 2:30 p. m. hora colombiana. Este duelo se jugará en el Estadio Fiscal de Talca, en Chile.

La ‘Tricolor’ accedió a esta fase tras empatar 1‑1 contra Nigeria en la última fecha de la fase de grupos, consagrándose como primera del Grupo F con cinco puntos (antes le ganó a Arabia Saudita e igualó sin tantos con Noruega).

En ese partido decisivo, Kéner González abrió el marcador para Colombia al minuto 51, pero Nigeria empató desde el punto penal sobre el final. El resultado y tener menos amarillas que Noruega lo puso de líder.

Para este partido, los canales que transmitirán el encuentro son Canal Caracol y RCN Televisión, aunque Pulzo estará al tanto del seguimiento de las incidencias del partido clave para el balompié nacional.

¿Cuándo son los cuartos de final en Mundial Sub-20?

Los cuartos de final del Mundial Sub‑20 Chile 2025 están programados para el sábado 11 y el domingo 12 de octubre. En las jornadas del sábado se disputarán dos partidos: uno a las 3 de la tarde y otro a las 6 de la tarde, mientras que el domingo seguirán los otros dos cruces en horarios similares.

Estos partidos tendrán lugar en los estadios oficiales del torneo repartidos en sede como Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca. En la llave del sábado 11, a las 3 de la tarde se enfrentará España contra el vencedor de Colombia vs. Sudáfrica.

También el sábado se jugará el otro duelo a las 6 de la tarde entre los ganadores de los cruces Chile/México y Argentina/Nigeria, de donde sale el rival del que se imponga en el duelo que tiene fijos a los españoles.

El domingo, a las 3 de la tarde se llevará a cabo el choque entre el ganador de Estados Unidos/Italia y el de Marruecos/Corea del Sur, y a las 6 de la tarde tendrá lugar el duelo entre Paraguay/Noruega frente al vencedor de Japón/Francia.

Este calendario marca el paso hacia las semifinales, que tendrán lugar el 15 de octubre, y define también que los partidos por el tercer puesto y la final se harán los días 18 y 19 de octubre respectivamente.

