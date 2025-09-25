Este jueves, 25 de septiembre, justo antes del compromiso contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Millonarios anunció el lanzamiento de su tercera camiseta, con la que busca cautivar más públicos para lo que resta de la temporada.

(Ver también: Confirman la lesión de Juan Carlos Pereira, de Millonarios; estará varios meses fuera)

Sin embargo, hay algo muy llamativo y es que el conjunto bogotano tendrá un color que no usaba hace cinco años, el rosado, el cual es muy recordado por la afición bogotana.

Esta es la nueva camiseta del conjunto ‘Embajador’:

Lee También

La pasión no cambia, el estilo sí 🔥👕​

​

Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual 💗⚽​ Encuéntrala en las Tiendas Oficiales MFC y en https://t.co/iPson6pG1j pic.twitter.com/3kYxEid16S — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 25, 2025

Tal como se puede ver en la publicación de Millonarios, la tela es rosada con unos toques blancos, además de que el cuello, las líneas en las mangas y hasta en el torso son azules oscuros, al igual que los logos de los patrocinadores.

Por su parte, en las partes externas del torso tiene una tela en malla color blanca, lo cual la hace bastante llamativa e interesante, saliéndose de lo que se venía presentando durante las últimas temporadas.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de Millonarios

Ahora, esta camiseta ya se consigue en las tiendas oficiales y en la página web del club por un valor de 299.950 pesos tanto para hombre como para mujer, mientras que la de niño aún no está disponible.

Ahora, para los que la compren en estos primeros días, les llegará con los parches de la Liga en las mangas, lo cual normalmente se consigue por un valor adicional.

(Ver también: Rechazó un histórico club de España y se fue a Brasil para no dejarle plata a Millonarios)

Cuándo vuelve a jugar Millonarios

Esta camiseta podría ser estrenada en el próximo compromiso del conjunto bogotano en la Liga BetPlay, el cual será frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el próximo sábado, 27 de septiembre, a partir de las 8:30 de la noche.

Cabe recordar que este es un compromiso muy importante porque Millonarios viene de ganar, pero necesita seguir sumando para meterse al grupo de los ocho, destacando que actualmente marcha 12 con 14 unidades, a solo tres del octavo que es el Deportivo Cali.

* Pulzo.com se escribe con Z