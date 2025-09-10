Uno de los jugadores más polémicos que ha tenido Millonarios a lo largo de 2025 ha sido el delantero Neyser Villarreal, máximo goleador del Sudamericano Sub-20 que se llevó a cabo a principio de año, ya que gracias a este rendimiento comenzó a jugar más y a tener más protagonismo.

(Ver también: A Neyser Villarreal, de Millonarios, se le cruzaron los cables y posó con camiseta del América)

De hecho, el joven jugador colombiano tenía contrato hasta noviembre de este año, por lo que el equipo buscó la manera de que renovara para venderlo y que le quedara algún dinero, pero el delantero y su representante nunca accedieron y por eso se armó cierta barrera con la hinchada.

Es más, en su momento Millonarios alcanzó un acuerdo hasta con el Atlético de Madrid de España, histórico equipo europeo, pero el futbolista se mantuvo firme en su decisión.

Lee También

Luego ocurrió lo de la lesión con la Selección Colombia, el tema de la camiseta del América de Cali y demás y por eso fue alejado del grupo principal de entrenamiento.

Dónde va a jugar Neyser Villarreal

Ante esto y pese a que se había dicho que ya tenía todo listo con el Porto de Portugal, en las últimas horas hubo un cambio de planes, ya que el Cruzeiro, equipo que está luchando por el título en Brasil, anunció que llegó a un preacuerdo con el jugador para que sea fichaje a partir de diciembre de este año, cuando ya haya terminado su contrato con el club bogotano.

Así lo confirmó el club en sus redes sociales:

Cruzeiro assina pré-contrato com destaque da seleção da Colômbia! O Cruzeiro firmou um pré-contrato com Néiser Villareal, artilheiro e líder de assistências do último Sul-Americano Sub-20, para que o atacante faça parte do elenco cruzeirense a partir de dezembro de 2025. O… pic.twitter.com/OXcWJfxEIz — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) September 10, 2025

El jugador se sumará a partir del primero de diciembre para el cierre de la temporada en Brasil, preparando todo lo que será el 2026. Vale la pena recordar que antes de este traspaso, el jugador disputará el Mundial Sub-20, que será en Chile del 27 de septiembre al 19 de octubre.

(Ver también: Figura de la Selección Colombia se lesionó la rodilla y está en duda para el Mundial)

Por otro lado, vale la pena destacar que más allá del gran nivel que mostró Villarreal en ese Sudamericano, en Millonarios no ha podido anotar ni un solo gol, por lo que sigue siendo una apuesta importante por parte del Cruzeiro de Brasil.

* Pulzo.com se escribe con Z