Eduardo Luis, actualmente, es una de las voces más escuchadas en el mundo del fútbol. Este rótulo se lo ha ganado gracias a que sus opiniones (muchas veces impopulares) se hicieron muy escuchadas desde la primera época de ‘Saque Largo’ y a su pintoresca forma de narrar.

Hace poco, el ‘Toxi relator’ inició un programa en Antena 2, como parte de una gran reforma que llevó a cabo RCN en su sistema radial. Está en ‘En la jugada’, junto con Juan Felipe Cadavid, con quien compartió pantalla por muchos años en Win Sports.

Eduardo Luis dijo cuál sería la final de la Liga BetPlay en diciembre

En este programa de radio, Eduardo Luis dijo que una vidente en Bucaramanga reveló cuál sería la final de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2025. “La final va a ser Bucaramanga vs. Millonarios”, aseguró el relator, citando a la pitonisa.

Frente a esto, Juan Felipe Cadavid soltó la risa y pidió que “guarden este pedacito”. A su vez, el conductor de este programa dijo: “No creo mucho en eso, pero hay que tenerlo en cuenta”. Eduardo Luis concluyó diciendo que “de que las hay, las hay”.

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2025-2

Atlético Bucaramanga se afianza como líder sólido de la Liga BetPlay II con 24 puntos, seguido por Junior con 22, y muy cerca aparecen Independiente Medellín y Fortaleza, ambos con 21 unidades; estos cuatro equipos encabezan la tabla y marcan el paso en la competencia. Más atrás, Atlético Nacional y Deportes Tolima también compiten fuertemente en la zona alta con 20 puntos cada uno, mientras que Llaneros va séptimo con 18 puntos y Deportivo Cali cierra los que serían los ocho clasificados con 17 puntos.

Por su parte, Millonarios ocupa la casilla número 12 con 14 puntos en la tabla de posiciones. Aunque logró un triunfo ante Fortaleza (3-2), eso no fue suficiente para escalar considerablemente posiciones. Su acumulado de partidos ganados, empatados y perdidos lo mantiene en la mitad de la clasificación

