La Selección Colombia aseguró su clasificación al Mundial tras vencer 3-0 a Bolivia en Barranquilla, en la penúltima fecha de las Eliminatorias. El equipo de Néstor Lorenzo mostró solidez y efectividad para sellar el cupo con una actuación convincente frente a su público.

Uno de los momentos más destacados del partido llegó al minuto 73, cuando Juan Fernando Quintero asistió a Jhon Córdoba, quien definió con un potente derechazo para el 2-0. Fue el primer gol del delantero chocoano en Eliminatorias, celebrado con euforia al quitarse la camiseta y desahogarse ante la hinchada que esperaba verlo marcar con la camiseta tricolor.

Además de ser un alivio para Córdoba por todas las críticas que ha sufrido en los últimos meses, también fue un descanso para el desarrollo del juego. Y es que al iniciar el segundo tiempo, Bolivia le quitó el balón a Colombia y empezó a aproximarse con peligrosidad.

Relato de Eduardo Luis a gol de Jhon Córdoba con Selección Colombia

Y así lo demostró Eduardo Luis en su relato con RCN. Casi como una muletilla, el narrador volvió a decir una grosería gritando el tanto de Córdoba. “Jue… gol”, fueron sus palabras durante la narración.

Muchos se acordaron del relato al gol de Luis Díaz a Brasil en Barranquilla. En esa ocasión, el equipo de Néstor Lorenzo empezó perdiendo 0-1, pero logró remontarlo con doblete del guajiro.

El empate fue de cabeza, luego de un centro desde banda izquierda faltando 15 minutos para el final. Eduardo Luis inmortalizó este gol con un “juep… golazo”.

Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y no todas fueron positivas. Así como algunos celebraron la euforia de Eduardo Luis, otros lo criticaron por el grito desmedido.

“Lo hizo una vez contra Brasil y estuvo bien, Pero ya se ve que lo hace con la intención de generar bait”, “Quiere pantalla… quiere ser el ‘Bambino’ a la fuerza, es actuado, ya lo tenía planeado, no fue natural”, “El sobreactuado del gol”, “Eduardo para mi es top pero exagerado…. Es Bolivia”, fueron algunos de los comentarios negativos.

En cuanto a los positivos, algunos usuarios de X dijeron: “El mejor narrador del país”, “Tremenda narración la de Eduardo Luis, es digna de una clasificación a un Mundial”.

