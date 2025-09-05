En medio de su análisis para la cadena ESPN, Córdoba sentenció que falta mucho tiempo para el Mundial, que podrían darse lesiones delicadas y que lo visto en estas Eliminatorias no le ha gustado.

“Celebren, pero el mundial empieza en 5 meses, que es cuando los jugadores empiezan a decantarse. Muchos se van a lesionar, bajar su nivel. Hoy analicemos esto y nos damos cuenta que es un equipo irregular”, sentenció el exportero de la ‘Tricolor’.

La Selección Colombia logró clasificar al Mundial 2026 después de un proceso de Eliminatorias lleno de dificultades, en el que la ‘Tricolor’ tuvo que luchar hasta las últimas jornadas para asegurar el boleto directo.

La clasificación se confirmó con la goleada 3-0 frente a Bolivia en Barranquilla, resultado que devolvió la ilusión a los aficionados tras varios altibajos en el rendimiento del equipo.

Aunque el objetivo principal se cumplió, el camino no fue sencillo: el equipo no mostró un juego compacto ni regular que diera tranquilidad en todo el proceso.

En el balance general, Colombia clasificó con seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, sumando 25 puntos. Sin embargo, muchos de los tropiezos se dieron en el tramo final, lo que retrasó la clasificación y generó incertidumbre.

Pese a ello, los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron responder en momentos clave, especialmente cuando jugaron en condición de local, donde firmaron sus dos goleadas más importantes: un 4-0 contra Chile y el 3-0 ante Bolivia.

El camino refleja un esfuerzo constante, donde más allá de la brillantez futbolística, pesó la capacidad de resistir la presión y cumplir con el anhelado pase a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

