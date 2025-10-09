Una de las salidas que más les dolió a los hinchas de Millonarios este semestre fue la de Daniel Ruiz, el volante creativo de 24 años que venía recuperando su nivel y por eso mismo el equipo de la capital rusa se fijó en él para ficharlo.
Sin embargo, pese a su salida, el jugador se ha mostrado muy feliz en su nuevo destino, pues más allá de que Moscú es una gran ciudad, ha podido jugar algunos encuentros y cada vez se le ve con mejor nivel en su primera experiencia en Europa.
🇷🇺 El #CSKA_Moscú obtiene la cesión del extremo colombiano Daniel Ruiz (24 | #Millonarios) por una temporada por 430.000 € con obligación de compra por 1.280.000 € (85% pase) si se cumplen ciertos objetivos. pic.twitter.com/JSStlm8CsiLee También
Ahora, para terminar de cuadrar esa felicidad, el jugador tomó una determinante decisión: pedirle matrimonio a su pareja actual.
Por medio de una publicación en las redes sociales, el futbolista mostró que le tenía preparada una sorpresa a su novia, la madre de sus dos hijas, pues dispuso un corazón gigante, se arrodilló y le pidió matrimonio, dejando un momento muy emotivo y de mucha felicidad.
Estas son las fotografías de cómo el jugador le propuso compromiso a su pareja:
“Toda la vida a tu lado. Desde el primer día que te conocí soñaba con este momento , que afortunado soy de verte sonreír el resto de mi vida. Un día inolvidable. Te amo”, escribió el jugador bogotano en sus redes sociales.
Esto despertó toda clase de comentarios en las redes sociales, especialmente de sus excompañeros de equipo en Bogotá, pues jugadores como Harrison Mojica, Juan Pablo Vargas, Nicolás Arévalo, Juan Carvajal y más les dejaron sus felicitaciones por este paso tan importante que van a dar en sus vidas.
Quién es la pareja de Daniel Ruiz
La pareja de Daniel Ruiz se llama Carolina Rodríguez, con quien comparte desde hace varios años. De hecho, aunque no muestra mucho en las redes sociales, se sabe que es una ingeniera industrial. Además, es la madre de dos niñas que comparte con el futbolista, por lo que ya tienen un hogar bastante consolidado tanto en Bogotá como ahora en Moscú.
