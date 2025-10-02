La mano derecha de muchas personas tiene una importancia clave, pero en el caso del presidente Gustavo Petro es la izquierda la que ofrece un detalle que no pasa fácilmente desapercibido al hacer un juicioso seguimiento.

Pulzo aprovechó el servicio de dos de sus agencias de fotografías para encontrarse con un una particularidad acerca del uso del anillo matrimonial del mandatario colombiano.

Fotos de Gustavo Petro con y sin anillo

El presidente de Colombia no ha vuelto a aparecer con la argolla de matrimonio que solía llevar juiciosamente en el dedo anular de su mano izquierda, tendencia que se empezó a notar desde el segundo semestre de 2024.

Antes, en eventos públicos durante mayo y julio, es posible verlo con ese símbolo, pero en meses posteriores (desde septiembre, según las imágenes disponibles) este anillo no es parte de sus accesorios. Este es un seguimiento de fotos con y sin anillo que sirven como referencia.

Gustavo Petro con anillo, primero de mayo de 2024

Gustavo Petro con anillo, 11 de julio de 2024

Gustavo Petro con anillo, 20 de julio de 2024

Gustavo Petro con anillo, 22 de julio de 2024

Como dato anecdótico, un astrólogo hizo una predicción sobre el matrimonio de Petro y Alcocer a comienzos de 2024. En el segundo semestre de ese año, empezó el mandatario a estar sin anillo.

Es importante explicar que a continuación se muestran varias, más que las que usaba con anillo, para aclarar que no parece una casualidad sino que hace parte de un cambio de hábito.

Gustavo Petro sin anillo, 19 de septiembre de 2024

Gustavo Petro sin anillo, 29 de octubre de 2024

Gustavo Petro sin anillo, 29 de noviembre de 2024

Gustavo Petro sin anillo, 4 de diciembre de 2024

Gustavo Petro sin anillo, 28 de febrero de 2025

Gustavo Petro sin anillo, 30 de junio de 2025

Gustavo Petro sin anillo, 22 de julio de 2025

Gustavo Petro sin anillo, 22 de agosto de 2025

Gustavo Petro sin anillo, 22 de septiembre de 2025

Gustavo Petro sin anillo, 26 de septiembre de 2025

El presidente Petro no ha hecho ninguna declaración oficial acerca de su anillo matrimonial ni menos de su relación con Verónica Alcocer.

¿Qué pasa con matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer?

El matrimonio entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer se mantiene unido, de acuerdo con la información oficial, a pesar del detalle de que el presidente no volvió a aparecer en imágenes registradas en público con la argolla que comúnmente se usa como muestra de compromiso.

Una de las últimas veces en las que es posible verlo en fotos periodísticas con el anillo matrimonial fue el 22 de julio de 2024 (durante un encuentro contra la tauromaquia), a pesar de que antes lo usaba en todos los eventos en público. Luego este artículo no volvió a aparecer en las imágenes en las que ha sido registrado por la prensa en los diferentes momentos.

Lo más llamativo de este hecho es que uno de los últimos eventos en los que Petro y Alcocer aparecieron juntos en este seguimiento fotográfico fue durante la visita de ambos a Francia, el 26 de julio de 2024, pues después de eso la primera dama ha tenido menos protagonismo.

El seguimiento hecho en agencias como Getty Images y AFP mostró por primera vez a Petro sin anillo el 28 de septiembre de 2024, situación que se hizo recurrente en las posteriores presentaciones en público del mandatario.

Parece pertinente aclarar que esto no significa que el vínculo marital entre el presidente de Colombia y la primera dama se haya acabado y sería demasiado apresurado afirmar que existe alguna clase de crisis solo con el seguimiento en cuestión, que solo pretende poner el tema sobre la mesa sin ninguna clase de insinuación puntual.

Lo cierto es que, al entender el significado universal que tiene un anillo como parte del compromiso de una pareja, el matrimonio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer queda bajo lupa en el contexto nacional.

¿Qué significa el uso del anillo en el matrimonio?

El anillo de matrimonio tiene un significado profundo en muchas culturas y tradiciones, actuando como símbolo de compromiso, amor y fidelidad entre dos personas. Sus raíces se remontan a civilizaciones antiguas, como la egipcia, donde la forma circular representaba eternidad, al no tener principio ni fin. Esa simbología perdura hasta hoy como una metáfora del vínculo permanente que se forma al casarse.

Una de las creencias más conocidas es la de la ‘vena amoris’ (vena del amor), que supuestamente conectaría el cuarto dedo de la mano izquierda con el corazón. Aunque hoy se sabe que es un mito, la tradición ha influido en que en muchos países occidentales el anillo se use en ese dedo.

Además del compromiso afectivo, el intercambio del anillo durante la ceremonia de matrimonio también simboliza un contrato social: ambas personas se prometen apoyo mutuo, fidelidad y compañerismo. Sirve como recordatorio tangible de esos votos, visible para la pareja misma y para la sociedad, explica el blog Bradford Exchange.

El material del anillo y su forma también tienen valor simbólico. Metales como el oro, la plata o el platino se han asociado con durabilidad, pureza y valor. Las inscripciones personales (nombres, fechas, frases u ornamentos) refuerzan su importancia individual.

En algunas culturas se usa el anillo como signo visible del estado civil, como forma de respeto social o incluso como señal de pertenencia mutua. Tiene también un carácter ritual: su entrega es parte esencial de la ceremonia de boda, marcando el momento en que dos vidas se unen formalmente ante sus familias, la comunidad y, muchas veces, ante lo espiritual.

