Verónica Alcocer, esposa de Petro, estuvo con él en las campañas para ser alcalde y la de la presidencia del 2018, pero fue en 2022 cuando tomó un protagonismo al mostrarse bailando en varios desfiles, dando entrevistas e incluso haciendo su propia propaganda para ser primera dama de la nación.

Tiene 46 años de edad (en mayo de 2023 cumple 47) y desde pequeña está involucrada en la política, pues su abuelo fue alcalde. Además, contó en El País, de España, participó en las campañas de Álvaro Gómez y Andrés Pastrana cuando era una niña.

Intentó estudiar dos veces Derecho, pero ninguna terminó. Después conoció a su esposo, con el que tiene dos hijas; Antonella, que sufrió ‘bullying’ en el colegio por la campaña presidencial de su papá, y Sofía, joven que estudia Ciencias Políticas.

Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro quiso ser monja y fue madre soltera

Alcocer, que se distanció de varios de sus familiares por su esposo, tuvo una educación muy religiosa, dijo ella misma en El Tiempo. Estudió en un colegio monjas y de ahí le surgieron las ganas de convertirse en una.

“Quise ser monja porque me encantaba el servicio y me encantaba orar. Iba al oratorio con las monjas y me parecía lo máximo”, declaró. Su idea le duró de los 13 a los 15 años, cuando conoció a su primer amor.

Esa relación le dejó lindos recuerdos, aseguró y, aunque fue estable y duró un buen tiempo, llegó a su final. Luego viajó a Bogotá para estudiar Derecho y conoció al papá de su primer hijo, Nicolás; quedó embarazada a los 21 años.

Su entonces novio le pidió que no tuviera al bebé y ella decidió terminar con él y tener a su hijo sola, señaló El País. Dio a luz en Bogotá y cuando se devolvió a Sincelejo su papá no la recibió. Meses después, el abuelo conoció a su nieto y desde entonces “fue el amor de su vida”.

En su tierra natal se volvió a matricular en Derecho, en la Cooperación Universitaria del Caribe, pero tampoco culminó sus estudios. Estando ahí conoció a Petro, en un evento que ella organizó.

“Estuvimos hablando por teléfono durante tres meses, y lo invité para que conociera mi familia. Pensé mucho cómo hacer esto, pues mi papá, conservador y él, de izquierda y exguerrillero. Afortunadamente, todo salió bien”, recordó el en diario colombiano.

En el año 2000 se casaron y desde entonces formaron una familia estable. Petro considera a Nicolás, el hijo de su esposa, como uno suyo; por eso suele decir que tiene 6.

No obstante, en realidad tiene 5, de tres mujeres diferentes; Nicolás Petro (con Katia Burgos), Andrés, que pidió asilo en Canadá, y Andrea (con Mary Luz Herrán) y las dos niñas con la sincelejana.

Instagram y Twitter de Verónica Alcocer

Se abrió cuentas en todas las redes sociales en 2022. En Instagram se identifica como @veronicalcocerg, donde tiene más de 600.000 seguidores. En Twitter, suma más de 340.000. La idea, de acuerdo con el diario el país, era no seguir a Petro, pero por un error de una persona de su equipo sí lo sigue.