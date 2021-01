green

Andrés Petro se pronunció en su cuenta de Facebook, luego de que su mamá contará que Canadá le concedió el asilo político que pidió desde el 2019, por amenazas contra su vida.

El hijo de Gustavo Petro manifestó que regresar a Colombia dejó de ser una opción por el “fracaso” del Gobierno de Iván Duque en darle seguridad a los que, dice, piensan diferente.

“Tuve muchas dudas cuando empecé a solicitar el asilo, pero a la hora de recolectar las pruebas y de leer las amenazas, me di cuenta de que yo no hacía más que normalizar algo que, gracias al nuevo punto de vista que me dio vivir en un contexto tan diferente, era la prueba fehaciente de que regresar a Colombia y siendo el hijo de semejante personaje era una opción invivible“, escribió el joven de 28 años, en este post:

Siempre me ha gustado ser muy reservado con estos temas, pero no contaba con que el amor de madre hiciera que las… Publicado por Andrés Petro en Martes, 5 de enero de 2021

En ese sentido, a Andrés le preguntaron en La W sobre lo que tenía que pasar para que él pudiera regresar a Colombia; no obstante, aunque aseguró que Petro es la mejor opción para el país, cree que ni con el senador como presidente los asilados políticos podrían volver.

“Porque no se sabe cuál sería la reacción de estos grupos de extrema derecha. Pero el 2022 la única persona capaz en generar un cambio en el país se llama Gustavo Petro. […] Entonces esperamos que para el 2022 sí pueda haber un cambio”, afirmó.

El hijo del senador aprovechó para responderles a los que lo criticaron por pedir asilo en Canadá, como la senadora María Fernanda Cabal que lo tildó de “conchudo“, y no en Cuba o Venezuela.

Al respecto, el joven dijo en la emisora que asociar a su papá con esos países “es no comprender realmente lo que él quiere para el país”; en cambio, agregó, la política interna de Canadá se asemeja a lo que busca Petro para Colombia.

Finalmente, agradeció los mensajes de solidaridad que recibió.

En este video se puede escucha la entrevista completa de Andrés Petro en La W: