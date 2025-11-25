Una fuerte explosión causada por una pipeta de gas se registró este martes frente a la Clínica Los Nogales, causando pánico entre pacientes, transeúntes y personal médico.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Juan David Quintero, concejal de Bogotá, la pipeta pertenecía a un vendedor informal que operaba en la zona. El artefacto, al parecer, presentó una fuga que terminó desencadenando la detonación. La onda explosiva causó daños materiales.

(Lea también: Vidente colombiano alarmó con predicción sobre fuerte explosión: “Se veía pánico”)

A la zona estarían llegando a atender el hecho. Cabe destacar que el uso de cilindros de gas en espacios no autorizados representa un peligro para quienes trabajan y se movilizan por el lugar.

(Vea también: “Se salió de control”: alerta por ataque con explosivos que dejó una ecuatoriana muerta en Cauca)

Residentes y visitantes del sector han insistido en que la presencia constante de vendedores ambulantes sobre las aceras y zonas vehiculares no solo dificulta la movilidad, sino que también expone a la comunidad a incidentes como este.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pulzo (@pulzo_col)

La explosión reactivó las solicitudes a las autoridades distritales para reforzar los controles en la zona y evitar que este tipo de actividades continúen realizándose sin supervisión ni medidas mínimas de seguridad. Por ahora, las autoridades investigan si el vendedor tenía permiso para operar en el sitio y qué fallas pudieron detonar el accidente.

En desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z