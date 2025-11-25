Una fuerte explosión causada por una pipeta de gas se registró este martes frente a la Clínica Los Nogales, causando pánico entre pacientes, transeúntes y personal médico.
De acuerdo con Juan David Quintero, concejal de Bogotá, la pipeta pertenecía a un vendedor informal que operaba en la zona. El artefacto, al parecer, presentó una fuga que terminó desencadenando la detonación. La onda explosiva causó daños materiales.
Una pipeta de gas explotó al frente de la clínica Los Nogales, estos son los riesgos a los que se enfrenta la comunidad por tener vendedores ambulantes invadiendo el espacio público y las vías.@AlcaldChapinero ¿Que se está haciendo para recuperar el espacio de los ciudadanos? pic.twitter.com/SCU9xDUcCmLee También
— Juan David Quintero (@JD_Quinteror) November 25, 2025
A la zona estarían llegando a atender el hecho. Cabe destacar que el uso de cilindros de gas en espacios no autorizados representa un peligro para quienes trabajan y se movilizan por el lugar.
Residentes y visitantes del sector han insistido en que la presencia constante de vendedores ambulantes sobre las aceras y zonas vehiculares no solo dificulta la movilidad, sino que también expone a la comunidad a incidentes como este.
La explosión reactivó las solicitudes a las autoridades distritales para reforzar los controles en la zona y evitar que este tipo de actividades continúen realizándose sin supervisión ni medidas mínimas de seguridad. Por ahora, las autoridades investigan si el vendedor tenía permiso para operar en el sitio y qué fallas pudieron detonar el accidente.
En desarrollo…
